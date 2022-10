Fernando Niembro fue internado tras un chequeo cardíaco y causó preocupación

Fernando Niembro causó preocupación durante la tarde de este miércoles cuando se reveló que ingresó a unn hospital a raíz de un problema cardíaco, por lo qe tuvo que ser someterse a una angioplastia y quedar internado.

El reconocido periodista deportivo y comentarista, ya se había sometido previamente a este procedimiento en los años 2016, 2010, 2007 y 1998. Debido a los antecedentes de Niembro en temas de salud, la información causó cierto nerviosismo en el ambito periodístico.

También llamó la atención porque durante la noche del martes participó de la transmisión del encuentro entre Sarmiento de Junín contra Tigre, que terminó 2-2. Allí no dio indicios de sufrir ningún problema de salud y se lo notó cómodo al lado del relator Federico Bulos.

Fernando Niembro confirmó que se encuentra fuera de peligro

Según el medio La Nación, Fernando Niembro se encuentra fuera de peligro y, al parecer, este problema coronario no sería más que un simple chequeo.

El periodista y empresario confirmó que fue sometido a una angioplastia, pero aseguró que no presentaba gravedad: “Así es, me hice unos estudios que me hago todos los años, sobre todo post Covid”, detalló el propio Niembro

“Hoy tuve una visita programada y de rutina por mis antecedentes cardíacos. Lo hago todos los años y la sesión duró 40 minutos. ¡Estoy perfecto!”, desarrolló horas más tarde al medio Teleshow.

¿Qué es una angioplastia?

Según el Dr. Alejandro Cherro, cardioangiólogo intervencionista, ex presidente del CACI, la angioplastia “es el procedimiento de reperfusión por excelencia para desobstruir la arteria tapada que está produciendo el evento cardiovascular”.

Su procedimiento consiste en la introducción de un catéter que se posiciona en la aorta torácica, a la altura de la válvula aórtica. Luego se infla un balón que dilata la válvula, aplastándola contra las paredes internas de la aorta. Con un segundo catéter se coloca la prótesis (stent). Esta se abre ocupando el lugar de la válvula enferma y comienza a funcionar, abriendo y cerrando según la presión sanguínea.