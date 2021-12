Fernando Amaya, el “Toro” argentino, debutó y se quedó con el título profesional de kick boxing

El luchador lasherino, Fernando “Toro” Amaya, que el pasado mes de octubre se consagró doblemente campeón mundial (K1 y full contact) en la competencia ecuménica desarrollada en Egipto, cerró el año de la mejor manera. No podía hacerlo sin su debut en la categoría profesional. ¡Y valla cómo lo hizo! Se consagró campeón argentino en el Necochea Fight Club, después de un nocaut al marplatense Ivan lamorte, en el segundo round.

“Fue una locura. Busqué esto desde hace 8 años y lo logré. Fue un año increíble, dejo el 2021 siendo doble campeón mundial y campeón argentino profesional en mi debut. Es un momento único y de los más felices de mi vida”, confió “El Toro”.

Amaya viajó con su entrenador, el reconocido pelador de kick poxing y uno de los pioneros en torneos internacionales, Emanuel Ramponi, de quien aprendió gran parte de sus duros golpes.

“El plus extra me lo dio mi profe (Ramponi). Estoy muy feliz de que me haya acompañado. Él hizo un sacrificio grande para venir, dejando de lado sus cosas personales y trabajo. Y agradezco a la Municipalidad de Las Heras por el apoyo y en especial a Mauricio Bataglia, quien me ayudó económicamente para poder viajar a Necochea. Él no es sólo mi otro profe, también es como mi segundo papá”, confió.

Amaya tuvo su gran entrada en el cuadrilátero y finalizó el combate en el segundo round. De un rodillazo limpio en el mentón, que obligó al marplatense a quedarse en la lona. Le siguió una serie de golpes que el rival no pudo aguantar. Toalla y victoria mendocina para apropiarse de su primer título profesional.

Primer cinturón profesional del Toro Araya.

“Estábamos convencidos que iba a ganar y salí prendido fuego. Ahora soy el campeón y tengo que defenderlo. No hay fecha ni rival confirmado, pero será el próximo año. Con esta pelea clasifiqué para pelear en el evento de Estrellas de Acero que se realiza en Cali. Y Ahora quedo en manos de la WKN, para buscar un nuevo cinturón”, concluyó el flamante campeón argentino de los profesionales de Kick Boxing.

También tendrá en su agenda para el 2022, el Campamento de luchadores en Tailandia en abril y a la espera de la confirmación de Francia para disputar el título Intercontinental de la WKF.