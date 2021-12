La definición del campeonato 2021 de Súper Stock 600 tuvo como gran protagonista al mendocino Federico Sabattini este fin de semana en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Federico Sabattini y Alberto Cañadas arribaban a la última fecha, el Gran Premio AXION energy-Castrol separados por solo 5 puntos. Si Cañadas lograba la victoria y Sabattini llegaba tercero, el cordobés se iba a convertir en campeón, mientras que el mendocino tenía que terminar entre los dos de adelante para asegurarse el título.

El triunfo quedó para Cañadas, mientras que Sabattini tuvo una carrera llena de complicaciones. Primero tuvo un toque con Andrés González que había largado desde boxes y luego una caída, pero a pesar de todo, pudo seguir en carrera y vio la bandera a cuadros en el segundo puesto para consagrarse.

Federico Sabattini, el mendocino campeón del Superbike Argentino

“Costó mucho pero lo logramos. Se nos complicó primero con un toque con Andrés González que en la horquilla me tiró afuera. Después en la curva del Reutemann se me barrió la trompa y me caí. La pierna me quedó apretada entre la moto y el piso”; le comentó Sabattini a Carburando.

Pese a la caída, Sabattini pudo continuar en carrera y logró coronarse. “Después de lo que pasó en la curva del Reutemann pensé en calmarme y disfrutar la carrera. Costó, pero lo logramos. Quiero agradecerle a todo el equipo, al MM Competición, a Mario Villalobos que no pudo venir, a la familia, a mi hija que la amo con todo mi corazón y a todos”.