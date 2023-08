Federico Pérez y Diego Koltes, los mendocinos multicampeones que establecieron un nuevo récord

En esto de romper marcas y ganar todo, están los casos de Diego Koltes y Federico Pérez, el arquero de Andes Talleres que viajó como refuerzo del plantel de Jockey Club a esta Continental Cup 2023 que se disputó en el estado de Paraná, Brasil. Koltes y Pérez ganaron todo: títulos a nivel local de Fefusa, División de Honor, Sudamericano de Clubes (ambos con Talleres en 2013), Mundial con la Selección Argentina, y ayer sumando a su brillante palmarés, nada menos que la Continental Cup. El Mundial de Clubes si se la quiere comparar con el máximo torneo que tiene la FIFA a nivel clubes. Una gran alegría para dos jugadores que tienen sobre sus espaldas muchas vueltas olímpicas y que un par de distracciones parecían dejarlos con las manos vacías, pero quienes supieron levantar cabezas como tantas veces en sus carreras y terminaron dando la vuelta olímpica en tierras brasileñas.

En el Mundial 2019 que se disputó en nuestro país, más precisamente en Misiones, Koltes fue goleador de la Albiceleste con 10 goles, en tanto que Fede Pérez se quedó con la segunda valla menos vencida (-7). Impresionante para dos ganadores natos, quienes en tierras brasileñas recibieron el afectuoso saludo de sus colegas que llegaron desde los diferentes continentes para una cita que desde lo organizacional mostró algunos puntos a mejorar por parte de la Federación Internacional de Fútbol de Salón (Fifusa) cuando se otorga la organización de este tipo de eventos, pero que en lo deportivo fue de gran nivel, con equipos que se reforzaron de gran manera y que dejaron todo en procura de lograr los objetivos.

Mundial Futsal 2019 Estadísticas finales

Pero aquella consagración con la celeste y blanca no es todo en la vida de Pérez y Koltes. Es que además se dieron un primer gusto vestidos de albicelestes. Fueron campeones del Campeonato Sudamericano 2013 que se jugó en el estadio “Salvador Bonanno” de Andes Talleres Sport Club, donde Koltes fue como refuerzo e hizo los dos goles en la final. El resto es lo conocido. Varias medallas doradas con la Borravino en los Campeonatos Argentinos y ni que hablar a nivel clubes, donde también supieron celebrar ya sea con el Matador, en el caso del arquero Pérez, o con el Burrero para el fantástico Dieguito Koltes.

Diego Koltes (3) y Federico Pérez (1) ya eran campeones del mundo con la Albiceleste y ahora también lo son a nivel clubes.

El triunfo en la Continental Cup 2023 no solamente es un logro para el Jockey Club Mendoza, sino también un testimonio del esfuerzo incansable de Gonzalo Pires y Koltes, quienes se convierten en verdaderos íconos del futsal de la República Argentina. Su dedicación y talento inspirarán a futuras generaciones de jugadores y dejarán una marca imborrable en la historia del deporte provincial. Impresionante lo de estos jugadores que no dejan de sorprender. Que no se cansan de ganar, con un DT como Nicolás De Merolis que se hizo desde abajo, se perfeccionó y ya tiene sobre sus espaldas los dos títulos máximos a nivel clubes. Salud Jockey. Salud, Barrio San Ignacio. Por el Burrero, la Copa está en Mendoza.