Federico Illanes: “Darle el ascenso a la gente de Maipú sería impagable”

Una semifinal que tiene mucho sabor a final. Sí, porque justo cuando surgió el rumor de que la AFA decretaría seis ascensos en lugar de cinco y que la final entre el perdedor del Reducido de la B y del Federal A no se jugaría (ver aparte), el Deportivo Maipú será protagonista de un choque que podrían dejarlo en las puertas del cielo.

Por uno de los duelos semifinales del Reducido del Federal A, el Cruzado recibirá esta tarde a Sarmiento de Resistencia y Villa Mitre de Bahía Blanca hará lo propio ante Deportivo Madryn de Chubut. El partido se jugará en el estadio Omar Higinio Sperdutti, desde las 17.30 y con el arbitraje de Gastón Monzón Brizuela.

Para llegar a esta instancia dejó en el camino a Camioneros de Luján y Sportivo Las Parejas, con sendos triunfos por 1 a 0; mientras que Sarmiento eliminó a Huracán Las Heras y Douglas Haig de Pergamino, al vencerlos por 2 a 1 y 2 a 0, respectivamente.

Una de las figuras del equipo de Luciano Theiler es Federico Illanes. El volante central ex Lanús, Godoy Cruz, San Martín, Independiente de Neuquén, Juventud Unida de San Luis y con último paso por el fútbol mexicano (Veracruz y Cafetaleros) dialogó con Los Andes en la previa del duelo decisivo de esta tarde.

-¿Cómo está Maipú de cara a un partido decisivo para luego tener doble chance de ascender?

-La verdad que estamos muy ilusionados, pero a la vez muy concentrados y enfocados en el objetivo. Ha sido un largo trabajo, hemos luchado mucho y no sólo nosotros, porque este proceso viene del cuerpo técnico anterior, de los jugadores que se fueron y que se quedaron. Estamos tan cerca de lograrlo que tenemos una gran ilusión y vamos a hacer todo lo posible para que se convierta en realidad.

-¿Sienten que es ascenso o nada, que no hay margen de error?

-Sin dudas, para eso vinimos y es el sueño de todos: de nosotros, de nuestras familias y de los hinchas de Maipú. Darle una alegría a ellos es algo único e impagable y es nuestro deseo.

-Son locales, vienen de ganar los tres últimos partidos sin recibir goles, ¿siente que está todo en las manos de ustedes?

-Así jugamos cada final. Tomamos esto con mucha seriedad y compromiso porque sí o sí de local tenés que ser protagonista y lo estamos demostrando. El equipo se armó para esto, se trajeron jugadores de mucha jerarquía y trayectoria. Estamos muy concentrados y estos tres últimos partidos fueron el reflejo de ello porque fuimos protagonistas, intensos y se jugó bien. Quizá el último partido lo podríamos haber liquidado, pero Las Parejas juega muy bien y fue un gran paso el que dimos el otro día.

-¿Qué saben de este equipo de Sarmiento?

-Lo estamos analizando, lo estamos viendo. El técnico va a dar el plan y lo seguiremos para intentar ganar el partido. Sabemos que va a ser otro partido durísimo, muy cerrado y que son los detalles los que abren este tipo de finales.

-Ante Sportivo Las Parejas lo abrieron tras una presión alta tuya, con robo y asistencia para el gol de Persia. ¿Es algo que te pide Theiler o te nace a vos?

-El técnico siempre nos pide mucha presión e intensidad y la verdad que todo el equipo está convencido de esa forma. Tonetto, Méndez, Moreno y los dos delanteros corren muchísimo y el otro día me tocó a mí. Soy de recuperar balones pero más atrás y esta vez me tocó hacerlo más adelante y asistir. La verdad que estoy muy contento.

-¿Sentís el cariño de la gente de Maipú?

-Sí, me hacen llegar sus saludos y apoyo a través de las redes sociales y estoy muy agradecido con la gente del club porque la dirigencia, la empresa y el mismo plantel me trataron muy bien y eso es algo que va acomodando las cosas para que todo salga bien.

-Si pasan a la final, ¿Villa Mitre en Bahía Blanca o Madryn en Vergara?

-Realmente estoy pensando en este partido. Tenemos que ganar este partido y después que toque tiene que ser. Si nos toca jugar la final de local, bienvenido sea y si nos toca ir de visitante tendremos que ir a una lucha e ir a ganar a Villa Mitre. Sabemos que tenemos que dar este paso sin pensar en el siguiente.

-¿Te gustaría continuar en el Cruzado?

-Con el club tengo un año más de contrato, hasta diciembre de este año. Si el club y el cuerpo técnico quieren que siga, seguramente me quedaré. Y si salen otras propuestas, analizaremos y veremos lo mejor. Es un conjunto de cosas para tomar la decisión. Pero estoy muy contento y agradecido porque también estoy con mi familia y eso es muy importante.

-Aparte, el Nacional es una de las pocas categorías en las que te falta jugar…

-Así es, ahí podría completar el combo. Aunque también tengo la cuenta pendiente de debutar en Primera División porque en Godoy Cruz fui cinco partidos al banco de suplentes con Heinze. Jugué una Copa Vendimia y en una Copa de Verano entré un ratito contra San Lorenzo. En México jugué en Primera y en Segunda. También jugué Federal A, Federal B y salí campeón de la Liga Mendocina con Godoy Cruz.

-¿Por qué te volviste de México?

-En México estuve hasta abril o mayo del año pasado, me agarró el tema del coronavirus allá y apenas pude jugar ocho meses. Primero estuve en Veracruz cinco meses y después en Cafetaleros, después el tiempo que agarró acá el tema del virus allá al mes se puso más fuerte y se paró todo. Yo me enfermé, pero gracias a Dios fue algo normal, solamente perdí un poco el gusto. Con MM Soccer arreglé luego de volver de México, ellos me trajeron a Maipú.

Si el Cruzado gana esta tarde, ¿sube directo?

Una bomba de tiempo. En las próximas horas, podrían darse nuevas modificaciones en el reglamento existente, un hecho que se volvió común en los pasillos de los que organizan el fútbol argentino.

Lo curioso y extraño es que los cambios se darían a horas de una semifinal en el Torneo Federal A: se suprimiría el segundo ascenso de la categoría y los ganadores de cada llave entre Villa Mitre - Deportivo Madryn y Deportivo Maipú – Sarmiento de Resistencia, ascenderían directamente a la Primera Nacional.

Esto dejaría, también, sin efecto el tercer ascenso con un equipo de la Primera B y en ese caso, San Telmo subiría directamente a la Primera Nacional, tras perder su encuentro con Tristán Suárez. ¿La explicación? Que la cantidad de equipos en la segunda categoría del fútbol argentino sea equitativa. En consecuencia, serían 36 equipos divididos en dos zonas de 18.

Lo concreto por estas horas es que Almirante Brown, Tristán Suárez y Güemes de Santiago del Estero subieron como decía el Reglamento, que también establecía dos ascensos más: el ganador del Reducido del Federal A y el vencedor del cruce entre los perdedores de los Reducidos de la B y del FA. Es decir, cinco ascensos: armarían una Primera Nacional 2021 de 35 equipos, ya que de los 32 no bajó nadie porque se suprimieron los descensos por el coronavirus y dos se irán a la Liga Profesional. Con la nueva que se le ocurrió a la AFA, serían seis los ascendidos, ya que esa final entre la B y el FA no se haría. De ser así, San Telmo subiría y de Villa Mitre, Deportivo Madryn, Maipú y Sarmiento saldrían dos más que viajarían a la Primera Nacional.