Federico Chiapetta anda de un lado para el otro por cada rincón del Estadio Malvinas Argentinas controlando que todo salga bien. Fueron días muy movidos para la sede mendocina, que hoy vivirá la última jornada de este Mundial Sub-20 Argentina 2023. Y dentro de esa vorágine, hace una pausa y se toma unos minutos para dialogar con Los Andes. La tropa está un poco cansada. Han sido días muy intensos, con 14 partidos en siete jornadas y en muy poco lapso de preparación”, rompe el hielo el Subsecretario de Deportes de Mendoza antes de comenzar a responder las preguntas.

-Federico, ¿qué balance hace de esta Copa del Mundo en Mendoza?

-La verdad que muy bien, no deja de ser un Mundial, por supuesto Sub-20, pero es una Copa del Mundo FIFAen definitiva, lo organizamos en muy poco tiempo. Hemos respondido muy bien, con un equipo integrado por la FIFA y la AFA, con muchísimo trabajo del equipo que trabaja en el estadio. El campo de juego ha sido ponderado a pesar del desgaste de tener tantos partidos sin descanso. Se ve un poco desgastada, que es lo que se esperaba, pero estamos muy conformes por la devolución de la organizacion y nosotros también con nuestro trabajo.

Hemos tenido muy buenos eventos, la verdad que estamos acostumbrados, pero nunca con esta intensidad, tantos días, tanto trabajo y tan rápido. En definitiva, conformes, a pesar de algunas improvisaciones. Esto se organiza normalmente en dos años y se ha organizado en menos de un mes. Realmente, en Mendoza debemos estar todos orgullosos porque ha respondido en todos los aspecto. No solo en el estadio, Mendoza es una provincia prestigiosa y ha estado a la altura de las circunstancias.

-¿Estuvo con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, compartiendo el duelo entre Uruguay y Túnez. ¿Qué hablaron?

-Sí, estuvimos conversando un rato. Lo primero que uno preguntan es cómo ve todo y él se mostró muy conforme en general justamente por cómo ha respondido Argentina después de un cambio rotundo de sede. En Indonesia se suspendió y se trasladó todo a Argentina y él destacó eso. Porque no todos lo países estaban en condiciones de organizar tan rápidamente una Copa del Mundo. Acá hay recurso humano, hay experiencia, hay una cultura futbolera y hay compromiso. Y por eso se definió a Argentina y está respondiendo.

-¿Están conformes con la cantidad de público que ha asistido en estas jornadas?

-Bastante conforme. Honestamente yo esperaba menos. La única referencia que teníamos era el Mundial Sub-20 2001, que se jugó en Argentina y no vino mucha gente. Ahora, en un solo partido tuvimos 35 mil personas, que fue algo hermosísimo y extraordinario. La lectura creo que la hacemos todos es que era la primera jornada, la novedad, el coletazo de Qatar, la locura futbolera, Brasil-Italia era muy atractivo y era domingo. El día siguiente tuvimos muy poca gente, pero siempre hemos promediado siete, ocho mil y hasta diez mil personas. Y este martes, a pesar de que es un día laborable, creo que vamos a tener mucha gente también.

-¿Esto es un espaldarazo para el objetivo de ser sede en la candidatura del Mundial 2030?

-Bueno, es un objetivo. Por supuesto que esto ayuda, es el tercer Mundial que organizamos (1978, 2001 y 2023), ya estamos en el mapa de FIFA hace tiempo y esto suma, claro que sí. Seguir vigentes, considerados y que FIFA esté de nuevo en Mendoza ayuda para ese trabajo largo que queda para postular y entiendo, por lo que hablé con Michael Boys (NdR: Coordinador de Eventos de la FIFA) vamos a ir haciendo todo el caminito. Y viene un proyecto de invertir.

-¿De qué se trata?

-Techar, por ejemplo. Él no me lo dijo, eso lo vamos a ir viendo a medida que nos manden toda la información, pero los estadios modernos son con techo en todos lados. Nosotros sólo tenemos un sector en la platea cubierta. Habla de 40 mil espectadores sentados, no los tenemos.

-En las populares se deberían colocar butacas, ¿no?

-Correcto, y tal vez tengamos que adicionar tribunas para poder sentar 40 mil espectadores. De todas maneras, la buena noticia es que hoy se pueden colocar estructuras livinas y altarnativas. No se trata sólo de invertir en hormigón para que quede el elefante blanco. Hoy hay opciones.

-¿De qué presupuesto estamos hablando para techar el estadio?

-No, vamos a esperar a llegar al momento de los requisitos. Habrá que rever accesos y demás porque recordemos que este estadio, más allá de los arreglos que han sido de maquillaje, la infraestructuraes es de 1978.

-A pesar de que el artículo 71 del Código Contravencional de la provincia lo prohibe, en el estadio se vende cerveza con alcohol. ¿Por qué?

-AFA tiene una autorización directamente de la Nación. Me llamó la atención, pero consulté y la AFA ha hecho las gestiones pertinentes.

-¿Hubo algún problema a raíz de ese tema con la gente en el estadio?

-No, para nada. Es gente muy tranquila, prácticamente no hubo consumo de alcohol, es muy familiar.

-Igual, los precios no son para nada accesibles. ¿Quién los determina?

-FIFA. Ellos toman el estadio y contratan todos los servicios de bebida, gastronomía y demás que están en el anillo del estadio.

Futbol FIFA Mundial Sub 20 Italia vs. Nigeria en el Estadio Malvinas Argentinas en la provincia de Mendoza. El tablero electrónico del estadio con la bandera Argentina y las Islas Malvinas Foto: José Gutierrez / Los Andes

-¿Cómo tomaste la polémica que hubo por el tema de tapar la bandera y la insignia de las Malvinas en el cartel electrónico?

-Sorpresa porque primero se dio una información errónea, con alguna mala intención de alguien, no de todos. de que el estadio cambiaba el nombre, cosa que no era. Se cambió la denominación, de acuerdo a la ciudad, en los cuatro estadios. No es que hicieron con nosotros una excepción, sino que sucedió en las cuatro ciudades. Entiendo que fue utilizado por una cuestion política en un año electoral porque no era la información real. Luego de eso, mostramos la cartelería desde el ingreso hasta los palcos y la verdad que se escapó eso al lado de los carteles porque ellos (por FIFA) ponen carteles en todos lados. Fue un error absolutamente involuntario de la parte de marketing que tapan todo. Está bien, entiendo la sensibilidad del tema porque es difícil, pero hubo otras intenciones. Lo corregimos rápidmente, lo advertimos y con él Gobernador en cuanto nos enteramos decidió hacer lo que corresponde. Sacarlo y chau.

-Fueron siete jornadas, pero se va a extrañar el Mundial Sub-20...

-Sí, pero no tanto. Porque Se viene Los Pumas vs. All Blacks el 8 de julio y vamos a tener otro estadio repleto porque se vendieron todas las entradas.

-El hecho de que Godoy Cruz tenga su estadio quizá a partir de agosto de este año, ¿va a liberar al gobierno en cuanto al tema del Estadio y les va a permitir buscar más eventos o la idea es prestárselo a otro equipo? Porque ya no van a tener al Tomba fin de semana por medio...

-Algunos partidos frente a los grandes quizá se siguen jugando aquí, siempre va a estar a disposición. Nosotros lo vamos a mantener el Estadio, no lo vamos a dejar caer. Vamos a ir buscando alternativas, quiero ser cauto pero vamos a tener que buscar alternativas para darle uso, para justificar la inversión que hacemos todos los mendocinos, pero hay que mantenerlo. No podemos esperar que venga un evento para poner plata, el estadio lo vamos a mantener como si jugaramos todos los días. Ojalá tengamos más partidos de fútbol y vamos a esperar a que nos den un fin de obra del Gambarte.

-¿Godoy Cruz e Independiente van a jugar en este estadio el próximo domingo?

-Sí señor, el 4 de junio. Yo hablé con los dirigentes y vamos a hacer todos los esfuerzos para recuperar en cuatro días la cancha después de haber tenido 14 partidos en nueve días. Me comprometí con los dirigentes para que en ese partido, que va a tener mucho público, el campo de juego luzca lo mejor posible y que Godoy Cruz tenga la posibilidad de recaudar.