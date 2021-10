Federico Aguerre: “A este presente se lo debo al momento del equipo”

“Tenemos un gran plantel, con jugadores importantes. Es un equipo que se armó para competir y lo estamos haciendo lo mejor posible”, le comentó Federico a Más Deportes. El mendocino disfruta de un gran presente en Boca Juniors, cuyo equipo estiró su récord a 9-0 en el Súper 20 de Básquetbol y espera rival para lo que será en Final 8.

Al Xeneize no hay con que darle: en esta fase regular del primer torneo de la temporada no tuvo inconvenientes con el mote de candidato que se le adjudicó en la previa por el plantel que formó. Eso sí, la pasó mal en su rodeo por Santa Fe, luego de ganar cómodo los partidos que disputó en Buenos Aires. En casi ningún juego estuvo tan incómodo como en el Malvicino, y sólo pudo tomar una distancia grande en el juego ante Obras, que ganó por 72-54 (Argentino 81-79; Unión 68-64 e Hispano 78-72). Pero más allá de las diferencias en el goleo, los de Gonzalo García cumplieron con creces. Y uno de los responsables en el ala pivote mendocino que mejoró notablemente en muchos ítems de las estadísticas y que sueña con un regreso a la Selección Argentina, un combinado que ahora estará dirigido por Néstor García.

Antes, claro está, su pensamiento yace focalizado en seguir mejorando sus porcentajes (ver la campaña...) lo cual le permitirá que “Che” lo tenga en consideración para las ventanas internacionales del seleccionado. Por lo pronto, aspira a “seguir afianzándonos como equipo e ir cumpliendo los objetivos que nos propongamos de ahora en adelante. El primero será terminar lo mejor posible este Súper 20 y después cumplir con las expectativas en la Liga Nacional”.

“Los resultados nos están ayudando a ganar más en confianza y eso es fundamental siendo que hay muchos jugadores nuevos, más allá de la jerarquía que puedan aportar”, dice este mendocino que durante la temporada anterior de la LNA promedió 8.8 puntos, 4.7 rebotes y 1.5 asistencias de media por partido en 38 encuentros con la camiseta de Boca, y estableciendo su récord de puntos en esa campaña el 8 de enero cuando le anotó 20 puntos a Ferro en 32′ de acción.

-Esta tiene que ser la temporada de Boca en Básquet

-Nos armamos para estar arriba. Obviamente que nos gusta estar donde estamos, pero tenemos los pies sobre la tierra, y sabemos que cualquier bajón nos puede jugar una mala pasada. Entonces tratamos de ir partido a partido, siempre mejorando cosas que nos ayuden a ser más fuertes como equipo y grupo humano.

-En los últimos partidos les costó cerrarlos comparados con el comienzo del Súper 20. Eso se debe a que los rivales les están encontrando la vuelta, o que ustedes tuvieron cierto bajón de rendimiento.

-Por ahí estuvimos un poco cortos de plantel por el tema de lesiones, de jugar tantos partidos seguidos, pero son las reglas del juego y tenemos que aceptarlas. Nos tocó una zona complicada, con equipos nos hacen jugar un básquet muy físico, y por ahí eso también repercutió en tener bajas de un encuentro a otro. En cuanto al rendimiento me parece que más allá de los nombres, siempre tratamos de hacer lo que se planifica, por tanto, no creo que Boca haya ido a menos en su nivel.

-El hecho de haber mantenido una base de la campaña pasada, es el factor más importante para disfrutar de este presente.

-Por supuesto, mantener una base siempre es importante en cualquier deporte colectivo. Sumamos muchos jugadores que encajaron muy bien en la estructura del equipo, pero esto recién arranca. La Conferencia Norte parece más fuerte que la nuestra (Sur), y esperamos estar a la misma altura de competitividad cuando nos toque enfrentarnos con alguno de esos equipos.

-Es una de tus mejores inicios de temporada, se vale a que lograste la maduración necesaria, o ¿cuánto tiene que ver Gonzalo García en tu progreso?

-A este presente se lo debo al momento del equipo. Tenemos muchos puntos en todas las posiciones. Un día le toca a uno y después destacarse a otro, lo cual habla muy bien de Boca. No tenemos un jugador determinante y eso está muy bueno porque no nos centramos en alguien en particular, sí en aprovechar las variantes con las que contamos.

-Son conscientes de que los hinchas, ahora que regresaron a los estadios, les van a pedir mucho más.

-Obviamente que siempre van a querer más y es lógico porque estamos en un club muy importante. Más allá de eso, los primeros que quieren más somos nosotros. Igualmente en un partido puede pasar cualquier cosa, podés tener un mal día y todo lo que hiciste con anterioridad en cuanto a resultados quedará en un segundo plano.

Aguerre en una práctica de la Selección, marcado por Patricio Garino.

-Con el cambio de entrenador en la Selección, ¿sentís que arrancás de cero en la consideración, al igual que muchos otros jugadores en tu puesto?

-No lo sé. Si me llega a tocar ser convocado estaré muy feliz, de lo contrario, siempre apoyaré como lo hice siempre. Desde hace mucho tiempo los entrenadores tratan de aprovechar las actualidades de cada jugador, basándose en lo que hacen en cada temporada. Entonces, estoy tranquilo, sabiendo de lo que puedo aportarle al seleccionado si me toca volver a ser citado.

-¿Te has comunicado con Néstor García?

-No, para nada. Tampoco creo que es necesario, porque cada staff técnico tiene un equipo de trabajo que se dedica al seguimiento de los jugadores y después se toman las decisiones. Obviamente que me gustaría estar y, para ello, debo seguir mentalizado en hacer las cosas bien en Boca Juniors.

-Llevás muchos años jugando lejos de Mendoza, pero siempre con la misma característica de teléfono, ¿es para tener una comunicación más fácil con tu familia, o a qué se debe eso?

-Con los planes actuales de telefonía todo se hace más fácil, pero en su momento no cambié de número para que fuera más barato comunicarme con mi familia. Ahora, no lo cambié por comodidad, y tampoco está en los planes.

-¿Cómo sobreviviste la crisis producto de la pandemia?

-Principalmente me mentalicé en ser fuerte desde la cabeza, porque de lo contrario empezás a pensar en situaciones que por ahí te pueden perjudicar, como lo puede ser estar lejos de tu familia o afectos y no poder ayudarlos si necesitan algo. A la etapa dura de la pandemia la pasé en Junín (Buenos Aires) porque mi esposa es de ahí y justo quedó embarazada, entonces estuvimos muy tranquilos y disfrutando de una noticia hermosa. En lo deportivo me la rebusqué como pude para tratar de mantenerse en forma. Compré pesas y conseguí una cancha para entrenarme en soledad. La verdad que tuve muchos conocidos que me ayudaron en ese sentido, porque mucho no se podía hacer, pero siempre respetando al máximo los protocolos exigidos. En la vida cotidiana tuve incertidumbre por no saber cuando volvía a trabajar. Hubo que achicar mucho.

¿Qué proyectos tenés para lo que viene?

-No pienso en el más allá, solamente aprovechar el momento que nos toca atravesar como institución con Boca. Después se verá. En un deporte como el nuestro no podemos permitirnos tener la cabeza en otra cosa que no sea el presente. Si me dejo llevar por lo que me gustaría, eso sería llegar al máximo nivel posible, pero estoy muy feliz de lo que estamos haciendo actualmente. Tuve chances de jugar afuera tanto el año pasado como en este 2021, pero decidí quedarme por motivos familiares y también porque no tenía el pasaporte para poder jugar en el exterior.