Federico Accardi: “Quiero que se me reconozca por lo que hago en la cancha”

Los Premios Huarpe volvieron a entregarse después de 14 años, tras un enorme esfuerzo en la recuperación y puesta en escena del Círculo Periodistas Deportivos de Mendoza, organizador y fundador de estos valiosos galardones que distinguen a los deportistas de la provincia. Pero que en esta ocasión, como tantas, tuvo el apoyo y el auspicio de la Subsecretaría de Deportes.

Una fiesta que desbordó todas las expectativas y que tuvo una concurrencia conmovedora de sus protagonistas, donde estuvieron el 90 por ciento de los premiados y una gran concurrencia de público, entre ellos dirigentes y ex deportistas, quienes poblaron el piso del excepcional estadio cubierto Arena Aconcagua.

Una tarde noche, en la que, no sólo volvieron los premios, sino que además se valoró el esfuerzo, la dedicación, la calidad y el talento de quienes le dan vida al deporte local en estos días, sino también la de aquellos que nos han representado de manera admirable a lo largo de estos 14 años en los que los Huarpe no estuvieron presentes; para ellos también hubo un reconocimiento.

El gran vencedor de la noche, ovacionado por sus pares y el público en general, fue Federico Accardi, ganador de la Cruz al Mérito. El jugador de la Selección Argentina de Fútbol para Ciegos logró la medalla de plata en los Paralímpicos de Tokio 2020. El espíritu deportivo representado en su nombre, en un escenario que invitó a las emociones y las sorpresas durante las distintas distinciones. Un total de 47 Huarpe se entregaron en las diversas disciplinas. Pero que sumó la ovación más grande cuando los locutores anunciaron el del futbolista del deporte adaptado.

El jugador llegó acompañado de su esposa y su hijo de dos meses: “La verdad que este ha sido el mejor año deportivo de mi vida, han sido muy buenos los resultados, sobre todo en los Juegos de Tokio, y también nació mi hijo Sebastián”, resaltó el jugador de Los Murciélagos, quien se mostró emocionado y sorprendido al recibir la Cruz al Mérito.

Una de los premios más antiguos que se entregan en el deporte de nuestro país. “Estoy muy contento y con una felicidad enorme por esta distinción. Es que no pensaba que podía llegar a ganar ninguno de los dos. Me sorprendí gratamente”, dijo.

-Un premio más que especial en tu larga carrera deportiva.

-Es un hermoso reconocimiento, porque el premio lo gané en Japón y realmente quiero agradecerle al equipo y los entrenadores personales que tengo, porque sin eso no hubiese llegado a donde estoy.

-¿Cómo viviste la noche de los Premios Huarpe?

-Fue muy lindo compartir ese momento con otros medallistas olímpicos. Y la verdad que me sorprendió el premio, porque en lo personal, a mí, me distinguen “por ejemplo de vida o cosas por el estilo”. Eso me molesta un poco, porque en realidad no soy un ejemplo de vida de nada. Soy un deportista y trato de transmitir lo que hago, quiero que se me reconozca por mi labor dentro de una cancha.

-De igual a igual

-Me sorprendió mucho que me pusieran a la altura de todos estos grandes deportistas. Estimo que prevaleció la medalla de plata, que es el resultado más alto que llegó a Mendoza en los Juegos. Pero lo que más me gustó del Círculo de Periodistas es que hizo la inclusión al ciento por ciento, como debe ser. Nos pusieron a todos en la misma bolsa como debe ser y premiar al mejor resultado o el que mejor mérito tuvo en el medallero.

-Cerrás un gran año deportivo

-Tuvimos un año muy lindo con Los Murciélagos y lo pudimos coronar de la mejor manera. Todos deseábamos el oro, pero son cosas del fútbol y el deporte, no nos tocó. La verdad que hicimos un gran torneo, pero igual ya veníamos con grandes resultados cuando ganamos el Gran Prix.

-¿Qué proyectos tenés para el 2022, tras estos grandes resultados?

-El futbolista vive de los impulsos y como dice (Lionel) Messi: no se puede vivir del pasado, se tiene que vivir del presente. Esto ya pasó, es un reconocimiento a lo de ayer. El impulso me lo van a dar a partir del 3 de enero cuando empecemos la pretemporada y tengo un calendario entero con la Selección el año próximo… bah! si me toca estar otra vez convocados.

-Siempre hablas de la integración y empatía.

-Hay que tener mucha empatía por los lugares donde se desarrollan los puestos para las personas con discapacidad, pero eso soy un convencido de que el Estado tiene que estar siempre presente para mejorarle la calidad de vida a una persona con discapacidad; en lo deportivo, en lo social como en lo laboral. Obviamente es un colectivo que está muy minimizado y que viene de pandemia en pandemia. Calculemos que una persona con discapacidad ya nace con un problema, ya es una pandemia que tiene que sortear en su vida. Está en uno si la sortea o no.

-Consejos para deportistas con discapacidad.

-Más que para los chicos, es un mensaje para los padres; que los dejen ser. Que se animen y no se cansen de llevarlo a todos los deportes. El deporte a la persona con discapacidad lo rehabilita más rápido. En mi caso me sirvió muchísimo, porque yo no me animaba a andar solo. Tenía vergüenza de usar el bastón, era lo peor que me podía pasar. El bastón es lo mejor que me puede pasar, es mi guía, mi compañero.

LOS GANADORES DE LOS PREMIOS HUARPE 2021

Los premios Huarpe se volvieron a entregar luego de 14 años. / Gentileza.

Automovilismo: Julián Santero

Atletismo: Agustín Pinti

Básquetbol femenino: Andrea Boquete

Básquetbol masculino: Facundo Rubia

Bochas: Rolando Bertuggia

Boxeo: Kevin Muñoz

Ciclismo: Matías Pérez

Ciclismo BMX: Agustín Galeotti

Deporte adaptado: Federico Accardi

Fútbol local: Luciano Sánchez

Fútbol femenino: Estefanía Banini

Fútbol nacional e internacional: Enzo Pérez

Futsal: Santiago Barrera

Futsal femenino: Daniel González

Gimnasia: Kevin Riveros

Golf: Rosario Dalera

Handball femenino: Macarena Sans

Handball masculino: Valentín Faraz

Hockey sobre patines: Julián Tamborindegui

Hockey en línea: María Soledad Meneses

Hockey sobre césped femenino: Delfina Thomé

Hockey sobre césped masculino: Agustín Cabaña

Judo: Matías Díaz

Karting: Francisco Figueroa

Kick boxing: Fernando Amaya

Montañismo: Ulises Corvalán

Mountain bike: Hugo Pernini

Motociclismo: Franco Caimi

Natación aguas abiertas: Martina Contreras

Natación: Martín Maglione

Pádel: Germán Buenanueva

Patinaje artístico: Valentina Campanella

Pelota a paleta: Tomás Molteno

Pelota a mano: Adrián Astorga

Pesas: Benjamín Ocampos

Polo: Bautista Tassi

Remo: 8 con timonel senior (Juan Cruz Nadal, Pablo Mahnic, Gonzalo Buso, Nicolai Fernández, Facundo Tersoglio. Martín Mansilla, Augusto Cuello y Lautaro Cappa. Timonel: Joel Infante).

Rugby: Rodrigo Isgró

Sóftbol: Emiliano Anea

Squash: Félix Fernández Riestra

Tenis: Facundo Juárez

Tenis de mesa: Gastón Alto

Turf: Alexander Marti

Triatlón: Sofía De Rosa

Vóleibol femenino: Julieta Vega

Vóleibol masculino: Agustín Loser

Windsurf: Celia Tejerina

Reconocimientos Huarpe: Nelson Ibáñez (2008), Yésica Marcos (2009), Juan Carlos Reveco y Sebastián Halpern (2011), Silvina D’Elía y Macarena Rodríguez (2012), Orlando Terranova (2013), Sebastián Torrico y Carolina Sánchez (2014), Gabriel Brizuela (2015), Matías Sandes (2016), Guillermo Ruggeri y Victoria Gauna (2017), Gonzalo Martínez (2018), Marcelo Mescolatti (2019), también recibieron su premio por las ediciones que no se realizaron.