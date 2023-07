Federal A: San Martín cayó en La Pampa y quedó a dos puntos del puesto de descenso directo

San Martín de Mendoza no levanta. Aunque fue a La Pampa con la ilusión de traerse una victoria, el resultado terminó siendo adverso, otra vez, para el conjunto del Este durante la tarde de este sábado.

Al Chacarero no le salieron las cosas y perdió 1-0 ante Ferro de General Pico. El solitario gol del encuentro lo anotó Tenca José Hernández Castro a los 43′, en el marco de la fecha 21. Dirigió el partido el árbitro Marcelo Sanz.

El León del Este quedó con 18 puntos, a solo dos unidades del puesto de descenso directo de la zona B del Torneo Federal A. Ese lugar hoy lo ocupa Peñarol de San Juan, con 16.

La próxima fecha, San Martín recibirá a Estudiantes de San Luis, con día y hora a confirmar.

Así están en el Torneo Federal A