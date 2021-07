Federal A: Huracán Las Heras, con el objetivo de volver a triunfar

Por la undécima fecha del Torneo Federal A, Huracán Las Heras visitará esta tarde a Estudiantes de San Luis. El partido se jugará en el estadio Héctor Odicino-Pedro Benoza, conocido como El Coliseo, comenzará a las 15:30 y será arbitrado por el juez Nahuel Maximiliano Viñas, de la localidad santafesina de Alcorta. En principio, el cotejo se iba a jugar en el estadio Juan Gilberto Funes de la ciudad de La Punta, pero el campo de juego está siendo resembrado y por eso se cambió a último momento.

El Globito lasherino, que viene de igualar 2-2 el sábado pasado ante Peñarol de San Juan, tiene la imperiosa necesidad de sumar un triunfo que le permita mejorar su posición en la tabla de posiciones: posee apenas 11 unidades en diez encuentros, está a 14 puntos del líder Deportivo Madryn (25), pero a cuatro de meterse en la zona de clasificación a la eliminatoria que dirimirá el segundo ascenso.

Hace unos días, Huracán cambió de técnico. Matías Minich se hizo cargo en reemplazo de Darío “Lechuga” Alaniz, quien fue cesanteado por la dirigencia debido a la floja campaña.

No es muy distinto el presente de Estudiantes de San Luis. El equipo que dirige Sebastián “Tomate” Pena marcha último con solo 2 puntos y todavía no cuenta con ninguna victoria.

En principio, el once no tendría modificaciones. El grupo viajó ayer rumbo a la vecina provincia y quedó concentrado para el choque de esta tarde. Eso sí, no viajaron los flamantes refuerzos: José “Loco” Méndez (ex Deportivo Maipú) y Agustín Verdugo (ex Nueva Chicago). Ellos dos se suman a Daian García, el delantero que llegó procedente de Cipolletti de Río Negro y firmó hace unos días. Ninguno de los tres está habilitado, aunque es probable que lo estén para el próximo fin de semana.

Probables formaciones

Estudiantes de San Luis: Emmanuel Becerra; Ricardo Valdeón, Rodrigo Meyer, Juan Lucero, Cristian Gorgerino, Emiliano Belfiore, Franco Chiviló, Daniel Garro; Ignacio Echarri, Leonel Felice y Federico Vasilchik DT: Sebastián Pena.

Huracán Las Heras: Daniel Moyano; Facundo Rodríguez, Federico Giusepponi, Adolfo Tallura, Juan Marital, Luis Daher, Jonathan Mazzola, Marcos Meriles; Lucas Agüero, Bruno Nasta y Fernando Núñez. DT: Matías Minich.

Cancha: El Coliseo (Estudiantes de San Luis).

Hora: 15:30.

Árbitro: Nahuel Viñas (Alcorta).