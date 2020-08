Federal A: el objetivo de los mendocinos es dar un salto Nacional

El parate obligado por la pandemia significó un golpe al mentón para el rol protagónico que habían asumido ambos en la zona 2 del Torneo Federal A. Deportivo Maipú y Huracán Las Heras marchaban con un andar realmente notable y pensaban seriamente en el hexagonal por el ascenso a la Primera Nacional.

Cuando se detuvo el mundo de la pelota tras la última presentación de ambos elencos (el domingo 15 de marzo), el Cruzado encabezaba las posiciones junto a Villa Mitre de Bahía Blanca, ambos con 39 unidades, mientras que el Globo estaba un escalón por debajo, con 4 unidades menos.

Pasaron días difíciles, meses de total incertidumbre y hasta superaron el famoso 30 de junio, fecha en la que culminaron la mayoría de los vínculos de los futbolistas con contrato. Todo se hizo cuesta arriba. Angustiante. Maipú dio el primer paso y tomó una determinación dura, pero que hoy parece lógica:_licenció a todo su plantel profesional.

Huracán hizo malabares para mantener el pago de los sueldos y la mayoría de sus jugadores quedó en libertad de acción a partir de la citada fecha de quiebre.

Eso sí, ambas instituciones dejaron la puerta abierta a una nueva negociación a partir de la fecha prevista para el regreso de las prácticas.

Recalculando el horizonte

Mucha agua corrió debajo del puente en estos casi cinco meses. En Maipú soplaron vientos de cambio con el arribo de un grupo inversor (MM Soccer) que se hará cargo del fútbol profesional. Y tras la firma del contrato, empezaron a llegar las caras nuevas. El Cruzado sumó hombres de probada jerarquía de mitad de cancha hacia adelante. A saber, Álvaro Veliez (regresa al club tras su experiencia en la Primera Nacional), Mauro Cerutti (el ex Lepra tuvo un buen paso por Temperley)_y Diego Tonetto (vuelve a Mendoza con el objetivo de ascender). También se aseguró la continuidad del arquero Matías Alasia, de los volantes Álvaro Lima, Franco Moreno y Luis Daher y de los delanteros Matías Navarro y Matías Persia. El déficit está en la defensa. En las próximas horas podrían firmar Marcos Lamolla y Alexis Viscarra.

Lendro Lencinas, flamante refuerzo del Globo lasherino.

En el banco no estará Sir Charles Sperdutti. Es que con la llegada del gerenciamiento, con mucho dolor, el Gringo debió dejar su casi eterno cargo de DT_de Maipú. Tras estampar ayer la firma en su contrato, Luciano_Theiler será el encargado de la difícil sucesión de todo un referente.

Con algo menos de recursos económicos, en Las Heras también apuesta fuerte por el ansiado ascenso de categoría. Luego de ratificar en el puesto de entrenador_a Martín Astudillo, la dirigencia huracanense camina con pasos firmes y seguros en la contratación de refuerzos. Ayer se hizo de un refuerzo de real categoría:_Leandro Lencinas. Tras pasar por Mitre de Santiago del Estero, el extremo ex Godoy Cruz quedó en libertad de acción y estampó la rúbrica para continuar su incipiente carrera en el Globo.

¿Los otros refuerzos?_El defensor “Polaco” Rodríguez, ex Maipú, el volante Lucio Compagnucci, ex Gimnasia, y el delantero Joan Juncos, quien vuelve al club tras su paso por Bolivia. En las próximas horas se sumarían Franco Dolci, Neri Espinosa y Mauro Orué. Juan Manuel Barrera se va al fútbol italiano.

Tres caras nuevas de_Maipú. El delantero Álvaro Veliez (Villa_Dálmine) y los mediocampistas Mauro Cerutti (Temperley) y Diego Tonetto_(Morón).

Cuatro, los refuerzos del Globo. El defensor Facundo Rodríguez (Maipú), el volante Lucio Compagnucci (Gimnasia)_y los puntas Lencinas y Juncos (Real Potosí).

POR LOS CLUBES MENDOCINOS EN AFA

El arquero Domínguez se acerca a Godoy Cruz: Mientras se dilata la determinación sobre el presunto regreso de Rodrigo Rey desde Grecia, el ecuatoriano Alexander Domínguez podría convertirse en el próximo arquero de Godoy Cruz. Entre el club y el jugador habría un principio de acuerdo en los números del contrato, pero existe una traba que podría hacer fracasar la negociación. Y es que Vélez Sarsfield, club dueño del pase del ex Liga de Quito, pretendería un resarcimiento económico para dejarlo ir. Josué Ayala (ex Lepra)_y Martín Ojeda (Racing) fueron ofrecidos y están siendo analizados. Miguel Merentiel permanece en Uruguay y, si bien tiene contrato vigente con el club, su futuro es incierto.

Juan Amieva, el primer refuerzo de la Lepra: Un ex Gimnasia y Esgrima inauguró la lista de incorporaciones de Independiente Rivadavia. Se trata del centrodelantero Juan Martín Amieva, quien viene de jugar en Estudiantes de San Luis y vistió la camiseta del Lobo en la temporada 2017-18 (2 goles en 10 partidos). El jugador viajó el miércoles a Mendoza y está haciendo la cuarentena. El acuerdo entre Amieva (también era pretendido por Maipú y Huracán) está hecho de palabra y sólo falta la firma del contrato. Es inminente la firma de la rescisión de Matías Minich y el inminente contrato con la empresa que gerenciará el fútbol del club.

Gimnasia: Marronkle sigue y Alferez se aleja. El delantero cordobés Gonzalo Marronkle acordó su continuidad en el Lobo y se suma a los defensores Renzo Vera y Leandro Aguirre en la lista de los futbolistas que extendieron su vínculo con la institución mensana. En tanto, los arreglos con el marcador central Brian Alferez y el atacante Gonzalo Berterame entraron en stand by. El defensor, cuyo pase pertenece a Godoy Cruz, recibió una propuesta económica para renovar su contrato con el Lobo que no concordaría con sus pretensiones. Similar situación sucedería con el ex punta de San Lorenzo, quien aguarda sobre su futuro.