Favio Orsi, uno de los técnicos del Tomba, no pudo ocultar su emoción tras cumplir una promesa con su padre

Fue un verdadero desahogo y también un sueño cumplido. Por eso, luego de que Jorge Baliño pitó el final del partido, Favio Orsi buscó a una persona que estaba en la platea y lo señaló varias veces dedicándole su primer triunfo en Primera División en dupla con su amigo Sergio Gómez. “Hace un año y medio mi papá estaba internado en terapia intensiva, llegó la pandemia y la respuesta de los médicos era que no había más nada para hacer. Me tocó irme sólo en la camioneta desde Buenos Aires a Tucumán (NdR: dirigían a San Martín) e iba por la ruta esperando el parte médico del mediodía. Cómo no llegaba me paré en la ruta. Con Sergio trabajamos desde hace 11 años juntos en el ascenso y nuestro sueño siempre fue poder dirigir en Primera. Mi papá nos acompañó siempre, como una estatua, en todas la canchas y su objetivo era vernos en Primera División. Entonces esperaba ese llamado médico y mientras esperaba el llamado hice una promesa. Que con Sergio íbamos a hacer todo lo posible para que él nos viera en Primera sentado en una platea. Zafó de esa situación. Se nos truncó el ascenso con San Martín de Tucumán. Al otro año nos tocó Ferro y estuvimos muy cerquita otra vez de ascender. Y pensé que la promesa que había hecho iba a costar cumplirla. Mientras tanto mi viejo tratando de sobrellevar todo ese tiempo la situación. A la tercera fecha llegó la propuesta de un equipo de Primera, pero no estábamos convencidos y cuando llegó Godoy Cruz no lo dudamos. Hoy (por anoche) mi papá estuvo en la platea y pude cumplir la promesa”, contó entre lágrimas Favio Orsi.

Consultado por Los Andes por qué Godoy Cruz no pudo sostener en el segundo tiempo el juego y la intensidad del primero, Sergio Gómez respondió: “Tenía en claro que cuando llegara el triunfo iba a ser de esta forma. Jugamos contra un equipo que tiene un estilo y que es ataque directo todo el tiempo. Y cuando vos tenés la ventaja, se juega de esa manera, por los pelotazos que ellos fueron a buscar, porque es futbol y son estados de ánimos. Y son las mismas situaciones que venimos creando los últimos partidos. No podíamos convertir y plasmarlo en el resultado y esa es la realidad, pero me parece que los jugadores fueron valientes para hacer lo que nos les gusta y los hace sentir incómodos, que es pelear la segunda pelota, y se tuvieron que adaptar. Son formas y me pone contento porque nuestros jugadores intentaron resolver esa situación y me alegra mucho el triunfo por los jugadores y toda la gente y los que acompañan. Muchas veces hay que tener voluntad, pero también inteligencia para hacer lo que no te gusta y que marca el grupo para donde quiere ir. La verdad que estamos felices, nuestras caras no lo demuestran porque ya tenemos que empezar a planificar lo que viene el fin de semana, porque fue un desahogo y porque hace mucho que no se ganaba de local”.

Ante la consulta de qué cambió desde la llegada de ellos, Gómez expresó: ”Lo que se logro es que el equipo esté mas corto y que recupere el juego, pero en bloque. Los equipos que dirigimos buscamos que tengan primero la humildad de poner un bloque corto y pensar en el equipo, y la ambición de pensar en el arco de enfrente. Siempre es mérito de los jugadores y en este caso más, porque no hay mucho tiempo de trabajo”, finalizó el encargado de la defensa del equipo.