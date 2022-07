Favio Orsi-Sergio Gómez, los directores del destino del Tomba

En la línea de tiempo de sus vidas, existe un momento y un lugar determinante para la génesis de la concreción de sus sueños. Un punto de contacto que unió los caminos de Favio Orsi y Sergio Gómez. El año es 2011. El lugar, Colegiales. ¿El club? Fénix. Orsi hacía sus primeras armas como colaborador en el Cuervo, mientras Gómez transitaba su última etapa de jugador, en una doble faceta como ayudante de campo anticipando lo que vendría. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron de asistentes de Oscar Santángelo a técnicos. Asumieron a nueve fechas del final y lograron el ascenso a la Primera B Metropolitana. Al poco tiempo, el plantel se desarmó y los sedujo Deportivo Español, donde estuvieron un año con altibajos antes de llegar a Flandria.

Luego consiguieron el campeonato de la B Metro 2016/17 con Flandria y ascendieron al “Canario” a la Primera Nacional por primera vez en su historia. Tras su paso por Jáuregui, llegó el turno de Almagro. Luego de siete meses en el Tricolor, San Martín de Tucumán puso sus ojos en ellos y el corte por la pandemia de coronavirus les quitó una gran chance de ascender al equipo a la Liga Profesional. El paso por Ferro Carril Oeste no pasó desapercibido. Tras una excelente campaña que terminó con la caída con Quilmes en el Reducido, con un polémico penal cobrado por Nicolás Lamolina. Justo el árbitro que los va a dirigir hoy en el Monumental, donde Orsi dio sus primeros pasos como jugador de las infantiles de River. “Conozco muy bien el famoso anillo del Monumental. Fueron casi nueve años, desde 1983 a 1992. Después me fui a Platense”, relata Favio. Aunque la de esta noche será la primera vez de ambos para enfrentar a River Plate. Todo es parte de un sueño, pero también de ese juramento que se plantearon cuando dirigían en la Primera C. Llegar a la máxima categoría del fútbol argentino, y este año, se les dio la oportunidad.

-¿Cómo lo veían a Godoy Cruz en la época en la que jugaban?

-Sergio Gómez: Aunque no se conocía la intimidad, siempre se veía como un equipo ordenado y prolijo en cuanto a lo que fue consiguiendo en Primera. Los grandes torneos que jugó, con las clasificaciones a las copas y el hecho de potenciar a jóvenes entrenadores que iban pasando. Entonces, esa relevancia que tomó en el fútbol de Buenos Aires hizo que uno se hiciera hincha de ese club que hacía bien las cosas y jugaba copas internacionales.

-Van a enfrentar a un River golpeado por lo que le pasó en la Libertadores. ¿Es mejor o es peor?

-Favio Orsi: Yo en particular los partidos los analizo cuando arrancan porque especular en la previa con esto de saber con qué River nos vamos a encontrar por la cuestión anímica… ¡estamos hablando de jugadores de élite y selección! Si hay una característica que tiene este River de Gallardo, más allá que los planteles han cambiado de nombres a través de los años, es lo voraz que es. No recuerdo haber visto a River salir a jugar sin voracidad, puede estar en un mejor o peor momento, pero nos vamos a encontrar con un rival muy difícil. River potencia su forma de jugar de local en el aspecto de que la cancha está en un estado impecable y creo que junto con la de Santiago del Estero es el campo de juego con mayor velocidad de pelota.

-Que Vélez haya hecho la serie que hizo contra River, ¿no los envalentona o les da más poder desde lo anímico?

-SG: Siempre. Si sintiéramos que no podemos, no habría que ir. Tenemos que encontrar la mejor faceta del equipo en este partido porque sabemos con qué nos enfrentamos, la calidad que tienen y tenemos que mostrar nuestra mejor versión. Ojalá tengamos un muy buen partido porque es de la forma que tenemos que tener para poder ganarle a River y confiamos en que eso pueda suceder. Va a ser complicado. No ha perdido partidos fáciles en su cancha, pero estamos convencidos de que se puede porque muchas veces cuando enfrentas a equipos así los jugadores sacan un plus que hay que tratar de sostener en el tiempo del partido porque necesitás de una concentración alta. Siempre creemos que se puede, sea en la cancha que sea. No hay otra manera de que no preparemos un partido. En este caso vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de Argentina, es una realidad y queremos estar a la altura.

-Mucho se habla en el fútbol argentino de que no se puede jugar miércoles y domingo. Ustedes van a jugar más descansados que River. ¿Es una pequeña ventaja?

-SG: Siempre depende del resultado. La verdad es que el descanso es importante o mejor dicho, el tiempo de trabajo para llegar a ese partido. Esa es una variable que dependía de si pasaba o no en la Copa. Y aunque son todos buenos, ahora ellos van a poner lo mejor de lo mejor.

Práctica del Tomba . Fútbol - Deportes Esta mañana, el plantel de primera del Club Atlético Godoy Cruz Antonio Tomba , realizó un entrenamiento con miras al enfrentamiento con el Club Atlético River Plate, en su predio de Coquimbito, Maipú. La dupla táctica de Favio Orsi y Sergio Gómez , paró a los titulares en dos partidos amistosos. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

-¿Sienten que el VAR vino a desnaturalizar el fútbol?

-FO: En forma particular para mí está muy bien el ingreso de la tecnología al fútbol. Lo que falta es tiempo, de entender cómo utilizar la herramienta. Creo que en la era de la tecnología no utilizar la herramienta tecnológica para impartir justicia en un deporte de roce que cada vez es más rápido me parece no entender en la época que estamos.

Lo que sí me parece es que no la estamos utilizando bien y es normal porque recién ingresó la tecnología. Como todo cambio necesita tiempo, ahora lo que me preocupa, es que no se interprete el espíritu de impartir justicia, que era encontrar elefantes y no hormigas. Entonces, si vamos a encontrar hormigas sí se desnaturaliza porque un partido de fútbol está esas pequeñas infracciones que se ve repitiendo la imagen mil veces, como nos cobraron los penales contra Central y Platense a nosotros. El VAR vino a ayudar a que los grandes errores no sucedieran.

El año pasado quedamos afuera de la semifinal por un horror del árbitro (Nicolás Lamolina), que es el mismo que nos va a dirigir ahora contra River. Si hubiese estado el VAR, hubiese sido penal. El ingreso de la tecnología en cualquier sentido es importante para el deporte. A nosotros nos han perjudicado mucho las decisiones del VAR, así y todo sigo diciendo que es una herramienta muy importante.

-Godoy Cruz es uno de los equipos argentinos con menos penales a favor. Hace 12 partidos que no les cobran uno, ni siquiera con el uso de la tecnología. ¿Cómo lo ven?

-SG: Yo la otra vez hablaba con Hernán (Mastrángelo), con quien tengo una muy buena relación. No entendí qué cobró en la jugada del “uru” (Salomón Rodríguez) y Acevedo. O es penal, o foul o córner. Si no es penal, porque la toca con la mano y acelera la velocidad de la pelota, es foul porque el empujón provocó eso. Y si no era ni una cosa ni la otra, era córner porque la tocó el defensor por última vez. Entonces esas cosas te dan bronca, porque si cobra el foul yo me quedo más tranquilo.

-FO: En Tucumán no nos cobran un penal muy claro, estaba Hernán en el VAR. Cuando terminó el partido le pregunté, en cancha y en velocidad normal es penal porque el delantero puntea la pelota y el de Atlético se lo lleva puesto. Pero no es córner porque el que toca la pelota es el delantero nuestro. O era penal o saque de arco.

-Después del partidazo que jugaron el domingo, el lunes hubo resultados de los competidores en esta carrera de puntos que ganaron todos. ¿Cómo se toma eso?

-SG: La realidad es que tenemos que tratar de enfocarnos en sacar la mayor cantidad de puntos, ser el primero de esos equipos que están peleando. Esa es la manera, después se pueden dar fechas como la que pasó.

-FO: También es hora de que acabemos con el tema de los promedios. Ni yo ni nadie tiene que tener premio ni castigo por campañas que no generó. Los descensos se armaron para proteger a ciertos equipos grandes, que en algunos casos tampoco se ha logrado eso. Porque no es fácil jugar con el descenso. La mochila del desarrollo del juego es otra, la presión suena porque aparte no te mide la actualidad, te mide lo que pasó anteriormente.

-El lunes cierra el libro de pases…

-SG: Hasta último momento vamos a seguir en la lucha de poder contratar, ya venimos hace casi dos meses con esto. No es culpa nuestra ni de los dirigentes, se buscó y hemos tenido muchos no. Pero no podés obligar a nadie. Al contrario, el jugador tiene que sentir el hambre que tenemos nosotros. No conocemos otra manera que no sea intentar, creer, luchar y ponerse la camiseta del club que te da trabajo. Es mi forma de pensar porque es la única manera de tener sentido de pertenencia.

-Botafogo de Brasil vino fuerte por Ojeda, ¿cómo es vivir con esa incertidumbre de no saber hasta último momento si un jugador se queda o se va?

-FO: Es difícil. Está todo mal organizado, no se puede jugar un torneo con incertidumbre. Ni para el jugador, ni para el equipo ni para nadie. Hay jugadores que hoy jugaron para un equipo y mañana refuerzan a otro. No representa el espíritu de un trabajo ni el desarrollo de lo que uno pretende. Hay que generar más estabilidad para los clubes. Si bien los clubes necesitan vender, también necesitan competir de la mejor manera. Y para nosotros los técnicos es muy difícil, más en la situación que estamos nosotros con el descenso. Pero bueno, es la que tocó, la que hoy está y todos, jugadores, dirigentes y cuerpos técnicos nos tenemos que adaptar.

-La pregunta es ¿con lo que hay alcanza para lograr el objetivo?

-SG: Nunca lo sabremos. Si se cumple el objetivo es porque alcanzó y si no se cumple, se va a decir que no alcanzó. Nosotros tratamos de sacarle lo mejor a cada jugador. Obviamente fuimos a buscar refuerzos de jerarquía y con características de jugadores que creemos necesitar. Pero no los podés obligar. Si el jugador no está convencido en venir a un club, es imposible independientemente de la plata que se tenga. Vamos a seguir insistiendo, no nos vamos a dar por vencidos.

-En Godoy Cruz se produce una cuestión contradictoria con los detés. Por un lado, potencia y catapulta a técnicos jóvenes en Primera, y por el otro, la mayoría no dura más de un año en el cargo. ¿Qué les dice?

-FO: Sí, es una estadística clara la que marcás, y es algo que acá siempre se dice en broma: que los entrenadores no llegan a renovar el alquiler del departamento (risas).

-También hubo otros entrenadores que volvieron, como Asad, Bernardi y Méndez…

-FO: Sí, es cierto. En realidad eso es algo que siempre merodea porque la estadística es muy contundente, aunque nosotros no nos podemos enfocar en eso.

-¿Ustedes por lo pronto firmaron por un año o por 18 meses?

-FO: Yo no miro los contratos porque me parece una cuestión meramente burocrática. Pero tengo entendido que es hasta diciembre de 2023.

-Eso sí, la mayoría de los que tuvo su bautismo en el Tomba después hicieron una gran carrera…

-SG: A todos los lugares donde fuimos había un desafío extra. Ferro, San Martín (T) y Almagro con la necesidad de ascender. Son como desafíos personales que queremos y como vivimos en la vida del fútbol creyendo que se puede. Cuando elegimos Godoy Cruz fue por la característica del club. Tratamos todos los días de salir de esta situación y estaría bueno terminar el contrato cumpliendo las metas que tenemos en nuestra cabeza, que tiene el club y los hinchas, pero no podés estar atado a la situación de que los técnicos duran poco. Vivimos el día a día, tratando de ir partido a partido porque como digo siempre somos el último partido que jugamos y la imagen que dejamos. Entonces de esa forma afrontamos los partidos y los vivimos como únicos e irrepetibles. Si me pongo a pensar en que el contrato termina en diciembre del año que viene, me estaría desenfocando del partido del domingo.

-FO: Como te decía antes de los promedios, también lo digo con el contrato de los técnicos: tiene que ser como en Europa, donde se respetan los contratos. Ni de un lado ni del otro, estamos en una cultura que cuando el técnico se quiere ir se va, y cuando el técnico no se quiere ir, se va igual. En España, cuando un DT firma contrato, cuando un club determina cesantear ese servicio tiene la obligación de seguir pagando el contrato del técnico hasta que consiga un nuevo trabajo o hasta que él lo decida. Entonces, de los contratos de los técnicos no hay que hablar porque esto es partido a partido. En todas las reuniones que hicimos con equipos que nos han querido contratar, una vez sola me dijeron la verdad: “Esto es partido a partido”. Y es así, los proyectos en Argentina no existen. Entonces es difícil tener crecimiento con un fútbol serio sin la estabilidad emocional que se necesita. Este es un problema que está arraigado en la sociedad futbolística argentina. Ganás un partido y está todo más que bien, perdés y es al revés. Bajo esa inestabilidad, no existe estabilidad laboral porque vivimos en una estabilidad constante.

-¿Consumen redes sociales?

-FO: Tengo Twitter y lo utilizo para buscar información, como la formación del rival, quién está convocado, ese tipo de cuestiones. Trato de no leer absolutamente nada porque es tóxico para bien o para mal.

-SG: Tengo Twitter, Facebook e Instagram. A veces publico cosas de mi familia o trabajo, pero trato de no leer porque cuando ganas un partido, tantos halagos te pueden confundir. Y después, cuando perdés sos el peor del mundo. Mi familia está avisada de que no deben leer los comentarios y cosas de ese tipo.

-¿Cómo manejan el tema con los jugadores?

-SG: Tratamos de que se cuiden. En San Martín (T) teníamos un jugador que una vez se fue llorando después de un partido porque la gente le decía barbaridades por las redes sociales. Y si no las consumía el jugador, lo hacía la esposa, la madre, hijos o su hermana. A veces las personas se creen que porque son futbolistas no tienen derecho a tener una vida normal. Somos personas normales y no hay que ponernos en un pedestal. Es un tema profundo y más social que deportivo, que tiene que ver con la educación. Es algo que viene de la casa.

-¿Dónde se ven dentro de unos años? ¿Hay un equipo o Liga de otro país donde les gustaría dirigir?

-FO: Trato de vivir el hoy. Por ahí Sergio tiene otra respuesta. Es como el campeonato. Godoy Cruz está para preparar el partido que viene y vemos qué información nos da el partido que viene. Cada entrenamiento y partido te brinda información. La vida me llevó por lugares que no pensaba que iba a estar y dirigí equipos que me llamó la atención de que me hayan llamado. Vamos transitando y viendo para qué estamos.

-SG: Soy más soñador, de imaginarme diferentes escenarios. Vivo de esa forma, de hacer las cosas lo mejor posible en Godoy Cruz y después ir a otro país y que salga todo bien.

-¿Se imaginan trabajando siempre juntos o piensan en algún momento abrirse camino solos?

-SG: No. Estamos acostumbrados y somos como hermanos. Hace rato que dejamos de ser compañeros de trabajo para ser familia. Hace cuatro o cinco años nos quisieron contratar a uno de los dos y dijimos que no.

-FO: Son muchos años trabajando juntos, ya todos nos conocen y somos como una marca registrada. No me imagino trabajando sin Sergio al lado.

PERFILES

Favio Leandro Orsi

Fecha y lugar de nacimiento: 18/02/1974

Edad: 48 años.

Trayectoria como jugador (era mediocampista): A los 9 años empezó en las Infantiles de River y estuvo hasta los 18 (compartió plantel con Matías Biscay, Hernán Buján y Ariel Ortega). “Después me fui a Platense, Estudiantes de Buenos Aires y el FC Jazz de Finlandia. Se retiró en 2000, a los 25 años, después de luchar durante dos años con una lesión en la rodilla.

Trayectoria como DT: Pilar FC (2011-12), Fénix (2012-14), Deportivo Español (2014-15), Flandria (2015-18), Almagro (2018-19), San Martín de Tucumán (2019-20), Ferro Carril Oeste (2021) y Godoy Cruz (2022).

Sergio Omar Gómez

Fecha y lugar de nacimiento: 19/07/1981, en Capital Federal.

Edad: 41 años.

Trayectoria como jugador (era defensor): Platense, Villa Dálmine, San Miguel, Acassuso, Fénix, Leandro N. Alem y Fénix.

Trayectoria como DT: Fénix (2012-14), Deportivo Español (2014-15), Flandria (2015-18), Almagro (2018-19), San Martín de Tucumán (2019-20), Ferro Carril Oeste (2021) y Godoy Cruz (2022).