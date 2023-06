Fausto Montero, pieza clave en Deportivo Maipú: “Es un triunfo que vale doble, porque no nos rendimos nunca”

Deportivo Maipú logró un triunfazo frente a Club Mitre de Santiago del Estero, con un gol sobre la hora del que habló el fútbol del ascenso de Primera Nacional, sencillamente, por que no es la primera vez que el Cruzado define un encuentro en los minutos finales. Una de las virtudes del equipo dirigido por Luis García, que es el escolta de la zona B y está un punto de Independiente.

Cancha de Maipu Deportivo Maipú le ganó con sufrimiento a Mitre de Santiago del Estero 2 a 1 por la fecha 19 de la Zona B de la Primera Nacional Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Uno de los jugadores valiosos del plantel Botellero, que lleva dos temporadas en calle Vergara y, que es un números puesto en el equipo, es el volante entrerriano Fausto Montero. A sus 34 años, el Memo, es uno de los referentes dentro y fuera de la cancha: “Fue una victoria, no solo emocionante sino que estimulante para seguir prendidos, no regalar nada, para alejarnos de los puestos de abajo. Además, le ganamos a un rival que juega bien, que es difícil y que se nos plantó, por eso es un triunfo que vale doble, por la manera en que se nos dio y, porque no nos rendimos nunca”, aseguró el volante del Cruzado.

Para Maipú, haber jugado los partidos en las últimas fechas, después de los triunfos de Independiente o Chacarita, ha sido una presión extra. Montero aseguró que más allá de esa situación, el buen resultado depende solo de ellos: “Tuvimos que cerrar con los resultados puestos, prácticamente nosotros la fecha, pero también sabemos que tarde o temprano el resultado termina dependiendo de nosotros y, es en eso, que tenemos que hacer hincapié. Veníamos de un viaje enorme desde el Chaco y, en el partido con Mitre lo sentimos mucho e hicimos un gran desgaste. Lo bueno, es que los chicos están preparados para lo que les toque y eso, es muy bueno”, dijo el Memo.

Las revanchas del torneo: “Sí, es una segunda etapa donde se va a sentir más el desgaste, los viajes, las suspensiones, por lo tanto, el que sea más fuerte se va a definir sobre el final y será el que mande. Pero todavía nada está dicho, porque hay un nivel muy parejo de los cinco primeros equipos a los que hay que seguir haciéndoles frente”.

Sobre la hora, Imanol González convirtió el gol de triunfo de Maipú, con el que se impuso a Club Mitre de Santiago del Estero, por 2 a 1, por la fecha 19 de la zona B de Primera Nacional. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Maipú e Independiente y la mendocinidad al palo: “Es algo muy lindo lo que está pasando y eso demuestra como ha crecido el fútbol en Mendoza y que le estamos metiendo duro y parejo”. En cuanto a Independiente agregó: “Uno está pendiente del otro, pero los dos estamos muy metidos y muy ilusionados, los dos equipos están haciendo una gran campaña y muy buenos partidos. Es gratificante para todos”.

El mundo Cruzado se ilusiona: “Estamos muy contentos con eso, los hinchas nos hacen saber día a día su apoyo en las redes y en todo momento, pero tenemos que enfocarnos de que esto es largo, calmar un poco a la gente (risas), pero se hace complicado. En los partidos se ve todo ese apoyo cuando vienen alentarnos. Es algo que se disfruta mucho”.

El grupo: “Este es un gran grupo y eso lo hace más llevadero, hay que disfrutarlo de la mejor manera. Hay mucha gente joven, divertida, que hinchan mucho las pelotas ( risas) y de la manera que mi me gusta. Eso hace muy bien en todo el trabajo de la semana y en los partidos. Hay que saber aprovechar todo”.

El Memo, un referente junto a Sambueza y Klusener: “Por ahí somos y no somos permisivos, pero sabemos entender a los chicos que están en momentos de mucha euforia. Estamos para acompañarlos, alentarlos, y para prendernos en la joda. (risas). Hay que saber disfrutar, el esfuerzo y sacrificio enorme que hacen todos en el club, los utileros, los cancheros, los que trabajan en el predio... todo eso vale el doble y lo vemos día a día”.

Luis García, su DT más joven: “Luis, es uno más de nosotros. Es una persona que se abre, nos escucha y nos da la palabra, pero a la hora de resolver los partidos la tiene muy clara, sabe a lo que juega el rival, como plantarsele y como lastimarlo, después, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible dentro de la cancha”.