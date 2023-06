Fausto Montero palpita la visita de Maipú a Independiente: “Sabemos que será un partido totalmente aparte”

Deportivo Maipú, puntero del torneo, este sábado enfrentará a Independiente Rivadavia, su escolta, en lo que será el cierre de la primera rueda de la zona B del torneo de Primera Nacional. Un choque entre los dos grandes protagonistas del ascenso que atrae todas las miradas y que se jugará en el Parque. Desde las 19.10 y con televisación de TyC Sports.

Fausto Montero es uno de los jugadores más experimentados de Maipú, todo un referente del Cruzado en las dos últimas temporadas, sostiene que el Botellero “llega fuerte a este choque”. Este volante entrerriano de 34 años, ha logrado dos ascensos en su carrera futbolística junto Unión de Santa Fe, club donde se formó. El Memo, como lo llaman, que tiene pasado en Independiente, se mostró calmo, aplomado, pero confiado respecto a este duelo en el Bautista Gargantini, pero principalmente celebró que dos equipos mendocinos asuman el rol protagónico en el ascenso.

- Un momento inmejorable de dos equipos mendocinos, no es un clásico, pero ha despertado todas las expectativas el partido.

- Sí, es así, pero más que nada es importante por la gente, por la provincia que tiene los dos equipos allá arriba, cabeza a cabeza, pero también es importante para demostrar y ver para qué estamos. Tenemos que seguir pasito a pasito y seguir ilusionándonos fin de semana tras fin de semana.

-Maipú llega con un triunfo valioso a este choque.

-Si, llegamos muy bien. El equipo está fuerte, responde como tiene que responder, sabe golpear en los momentos justos y eso, también es importante.

-Con la llegada de Berti, Independiente dio un giro notable.

-Así es, tiene un gran plantel, grandes jugadores, tiene un punto importante que hay que saber revertir, tiene un nueve que está pasando con gran momento, tiene mucha llegada, rompe mucho por los costados, tenemos que ser fuertes y trabajar todo eso para este partido.

- Te vas a enfrentar a un rival en el que jugaste y un técnico que te dirigió.

- Lo pensaba y lo hablaba mucho a mi familia, que cuando analizamos la propuesta de venir acá a Mendoza fue porque se dio la oportunidad de ir a Independiente, que es un club que me abrió las puertas, que me trató muy bien. Y además, tengo un gran cariño por Alfredo (Berti), he hablado mucho con él, por lo tanto sé, y sabemos, que va a ser un partido totalmente aparte. Un partido que será como una final, lo digo por la gente, por el momento en el que estamos los dos de equipo y es algo que me alegra mucho.

-Maipú ha estado en desventaja en varios partidos y los ha dado vuelta, ¿Es una de sus virtudes?

-Eso es algo muy importante, porque frente Aldosivi íbamos empatando y un momento el equipo iba para adelante como si estuviese perdiendo y no le importaba cómo quedaba parado. El empate no era malo, pero el equipo siempre quiere más y eso es muy bueno.

-En lo personal, estás en un buen momento.

- Estoy bien, contento y agradecido por este presente. Por el gran cariño de la gente, del grupo con el que estamos viviendo un momento muy particular. Un momento histórico para el club. Todavía falta, pero estamos muy ilusionados, no hay que caerse y hay que meterle el doble porque sabemos que vamos a ser un rival a vencer partido tras partido.

-No sólo hay que saber llegar sino saber mantenerse.

-Sí, es un camino largo. Es un camino que costó mucho y siempre lo hablamos con los chicos que venimos del proceso anterior. El año pasado nos costó entrar al Reducido y sabemos que lo que cuesta. Hoy, en una situación inmejorable y se disfruta mucho más. Hay mucho potencial, chicos que pueden tener una gran carrera después de todo esto. Tienen que aprovecharlo y saber disfrutarlo.