Dolor en el deporte mendocino: falleció Pedro Castellino, una institución del arbitraje

Falleció esta madrugada, alrededor de las 5, el ex juez y dirigente arbitral Pedro Castellino, a los 71 años. La causa fue una neumonía como consecuencia de Covid-19 positivo. El precursor en el arbitraje local, destacado en el ámbito local y nacional y formador de jueces que trascendieron en el más alto nivel, estuvo internado en el Hospital Universitario hasta su deceso.

En el 2016, Castellino había sufrido un accidente cerebrovascular (AVC) y luchó para lograr estabilizarse. Hoy no contó con las mismas fuerzas y se despidió dejando un gran legado en el arbitraje.

Castellino, al frente de la Escuela de Árbitro de Mendoza.

Castellino comenzó desde muy joven en la profesión. En 1967 se recibió como árbitro. Su debut en partidos de Primera División se produjo en el Tradicional Torneo Vendimia del año 1969, con 20 años; y su primer partido oficial lo dirigió el 1 de mayo de 1970 en el clásico de Gutiérrez y Maipú. Además, a nivel nacional actuó en los Torneos Argentinos que organizaba el Consejo Federal “Adrián Beccar Varela”. También lo hizo en Torneos Regionales y en otras ligas, cuando fue solicitado mediante la LMF. Fueron los casos de partidos como Altos Hornos Zapla vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Desamparados (SJ) vs San Martín de San Juan y Talleres de Córdoba vs. Racing de la misma provincia. Su retiro se produjo en el año 1985, siendo el último partido el de Primera División entre los clubes Godoy Cruz y A. Talleres, otro derby mendocino.

Se fue una leyenda del arbitraje mendocino.

Su camino como instructor comenzó en 1988, al ser designado por las autoridades de ese año de la Liga Mendocina de Fútbol al frente de la Escuela de Árbitros (1992). No obstante, en abril del ’92, asumió la dirección de la Escuela de Árbitros de la Liga Sanjuanina de Futbol y el año 1993, recibió el título de Instructor Nacional de Árbitros de Fútbol, título otorgado por la Asociación del Fútbol Argentino.

En el año 2001, con la llegada a la Presidencia del Sr. José Micheli se reintegró a la Escuela de Árbitros de la Liga Mendocina de Fútbol, como Profesor Adjunto ocupando dicho cargo hasta su retiro.