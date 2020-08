Facundo Navarro: “Sueño con llegar a ser uno de los mejores jugadores del mundo”

Facundo Navarro es uno de los mejores hockistas mendocinos que actúan en el exterior y en la actualidad milita en el Saojoenense, de la primera división portuguesa, donde está a préstamo, proveniente del Sporting de Lisboa, uno de los tres gigantes del país lusitano.

En una tarde de sol, donde el frío da una tregua en medio de un invierno que será inolvidable por su contexto de pandemia, Facundo abrió las puertas de su departamento para charlar sobre su vida deportiva.

Mientras sonríe para la sesión de fotos, este mendocino que partió a los 16 años rumbo a Portugal, donde el hockey sobre patines es uno de los deportes más practicados, abre las puertas de su intimidad.

-¿Cómo empezó tu romance con el hockey sobre patines?

- Empecé a jugar a los 5 años. Mi maestra del jardín me dijo que me veía muy hábil y que tendría que ir a probarme en hockey sobre patines. Yo, que siempre fui amante de los deportes, empecé y me gustó cuando vi que era un deporte muy diferente a los demás y muy difícil de practicar. Es un deporte rápido y muy apasionante. Me enamoró al poco tiempo de comenzar. Hasta ese momento, practicaba taekwondo, natación y rugby. Obvio, dejé todo y me dediqué por completo al hockey.

-¿Cómo recordás tu primera experiencia europea?

-Era muy chico, tenía 16 años recién cumplidos. Me fui al Sporting Clube, de Portugal, solo, con mucha ansiedad y muchísimas ganas de jugar. Allá descubrí un hockey mucho más avanzado técnica y tácticamente. De repente estaba mirando partidos de la mejor liga de hockey del mundo y entrenando con jugadores que siempre habían sido mis ídolos y a quienes siempre imite.

-¿Qué te espera en el futuro inmediato?

-Viajo a Portugal el sábado (por hoy), porque vamos a iniciar la pretemporada el lunes 17 de agosto. Voy a seguir un año más a préstamo en el Sanjoenense. Será una temporada difícil en la mejor liga de hockey sobre patines del mundo. El objetivo principal es mantener la permanencia en primera división. De ahí en adelante haremos lo posible para poner al club lo más arriba posible.

-¿Qué podés contar sobre el Sanjoenense?

-Tiene una hinchada impresionante; que apoya en los buenos y malos momentos y, a decir verdad, es un plus que nos da a nosotros para imponernos contra el equipo que toque. Este año con el club jugamos la Copa de Europa, donde vamos a jugar contra equipos de mucha categoría. Para mi va a ser una experiencia soñada en la que quiero dar todo de mi. Ojalá podamos llevar al equipo lo más alto posible.

-¿Siempre jugando en la misma posición?

-Juego como delantero exterior, aunque a veces llegó desde atrás para buscar juego y oportunidades para gambetear. Siempre he jugado en la misma posición.

-¿Cuáles son tus sueños en lo deportivo?

-Llegar a la Selección Argentina y poder jugar un mundial. También jugar una Euroliga en alguno de los mejores equipos del mundo. El objetivo siempre será crecer, aprender y llegar a ser uno de los mejores.

-¿Cuáles han sido tus mejores momentos en ésta disciplina?

-Entre mis mejores momentos con este deporte seguramente pongo en primer lugar el mundial Sub 20 que jugué con la Selección Argentina en Nanjing, China. También puedo recordar cuando fui campeón internacional en San Juan a los 9 años; cuando fui campeón argentino en Entre Ríos, a los 15; cuando jugué un campeonato Sudamericano y cuando debuté en la primera división portuguesa y también en la Euroliga.

En primera persona: Del club Petroleros YPF a la Liga de Portugal

“Comencé a los cinco años en Petroleros YPF y ahí me quedé hasta los 16 años, cuando debuté en la primera. Ese mismo año (NdR: 2016) me apareció la oferta para irme a Portugal y viajé para unirme al Sporting Clube, donde estuve tres temporadas en inferiores y jugando en el torneo de ascenso portugués”.

“En 2019, firme un año a préstamo con el Saojoenense, club en el que estuve la pasada temporada y en el que voy a jugar también la temporada 20/21”.

“Esa experiencia y un club tan grande como lo es el Sporting me hicieron crecer mucho como jugador y al mismo tiempo también fui madurando y creciendo como persona”.