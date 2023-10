Facundo Nadalín y la ilusión de Todo Gimnasia en el reducido: “Hay que ir a ganar sí o sí”

Llegó al Lobo a préstamo a principio de la temporada por pedido del entrenador Joaquín Sastre, quien acertó largamente en sumar al lateral derecho Facundo Nadalín, para esta versión 2023 y ahora, a pocos días de enfrentar a Quilmes, a partido único, por el Reducido camino del segundo ascenso, el defensor dialogó con Los Andes sobre las sensaciones por venir y lo que imagina tras el juego ante el Cervecero, en el estadio Centenario José Luis Meizner.

Nadalín es uno de los jugadores más regulares que tuvo el elenco mensana en la presente temporada, mostrando temple y experiencia para transitar algunos momentos de irregularidad a nivel colectivo. Finalmente, el elenco del Parque supo resolver a su favor tales situaciones y clasificó en la última fecha.

La gente del Lobo respondió con creces y alentó al equipo de Joaquín Sastre. / José Gutiérrez (Los Andes).

Ante Brown (M), el defensor fue uno de los puntos más altos del equipo mendocino. Sin embargo, él siempre destacó lo colectivo. “Lo he dicho un montón de veces, acá no hay figuras. Por suerte se pudo coronar con el objetivo que nos propusimos en el primer momento”, explicó.

Tras varios días de mucha intensidad, el plantel tuvo jornadas de descanso y ya retornó a los entrenamientos, detrás de un nuevo objetivo.

Rodrigo Castro, el creativo y uno de los goleadores de la temporada 2023 en el Lobo.

- ¿Cómo ha sido la semana de trabajo para lo que viene?

- Fue una semana linda; un poco para distenderse. El grupo se la tomó con el mismo compromiso de siempre. Entrenamos hasta ayer por la mañana (por el sábado), con una práctica de fútbol. El grupo tiene muchas ganas y está mentalizado en el partido del próximo sábado. Nos vamos a preparar de la misma manera que todo el torneo, para hacer nuestro juego y salir a ganar.

- ¿La goleada frente a Brown (M) fue una especie de desahogo y también una manera de reafirmar a este equipo?

- Ese triunfo fue el reflejo de lo que fue el grupo durante todo el año; nosotros somos esto. Tanto a los que nos tocó jugar como a los que les tocó estar afuera, siempre estuvimos comprometidos con el mismo objetivo. Fuimos siempre para el mismo lado y eso para mí es muy importante. Lo he dicho un montón de veces, acá no hay figuras, no hay estrellas, y por suerte se pudo coronar con el objetivo que nos propusimos en un primer momento. Fue un lindo partido, una linda tarde, donde fuimos efectivos e incluso pudimos hacer algunos goles más. Fue una linda victoria. Ahora tenemos que prepararnos para lo que viene que va a ser muy complicado, pero estamos con muchas ganas y confianza.

- Una victoria que cambia los ánimos, porque no es lo mismo entrar al Reducido con lo justo que ganando con autoridad un partido como lo hicieron ustedes...

- Obvio, pero no deja de ser un rival difícil el que vamos a tener que enfrentar. Tal como sucedió el año pasado con Estudiantes de Buenos Aires, que se metió en el último puesto y llegó a la final. Todos los partidos hay que jugarlos, pero es como decís: también te da otro aire, otro humor y otras ganas para encarar todo lo que viene haber terminado de la forma en que lo hicimos.

- Solo les sirve ganar para pasar a la próxima fase; es a todo o nada...

- Hay que ir a ganar sí o sí. Hay que jugar de igual frente a cualquier rival. Este grupo se fue consolidando y es con lo que me quedo. Este grupo se merece todo esto.

- En lo personal, ¿cuál es el balance que haces?

- Estoy muy contento. Me ha tocado competir a lo largo del año. Estoy conforme, porque es un grupo humano espectacular. Considero que es el mejor plantel en el que me ha tocado estar y competir. Estoy feliz por eso.