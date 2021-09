Facundo Chapur regresa al Súper TC2000 en los 200 Kilómetros de Buenos Aires

Facundo Chapur será el invitado de Marcelo Ciarrocchi el próximo domingo en los 200 Kilómetros de Buenos Aires del Súper TC2000.

El cordobés regresa a la categoría donde se destacó hasta fines de 2019. “Contento de haber recibido la invitación de Marcelo Ciarrocchi y tenía el compromiso con él, ya que lo invité en 2018 cuando estaba en Citroën. Esa vez nos fue muy bien y terminamos segundos la carrera. Ahora él me llamó a mí y la intención es lograr un buen resultado. La vara esta alta y no podemos ser menos de lo que hicimos cuando corrimos juntos”, dijo el cordobés en Escudería Carburando por TyC Sports.

Sobre sus metas para la carrera, “Metralleta” señaló” Me juego lo mismo que cada fin de semana que salgo a correr. Me encantaría ganar los 200Km y ojalá estemos a la altura para lograrlo”.

Otro de los aspecto que destacó Chapur es la relación entre titular e invitado. “Es importante llevarse bien. La buena comunicación entre los dos puede a ayudar a prosperar durante el fin de semana y a hacer buenas estrategias, hay que tirar para el mismo lado. Me ha pasado que compartir ediciones anteriores con pilotos extranjeros, que no los conoces y solo tenés una charla súper profesional. Lo importante es no tener una rivalidad o que este picante el ambiente”.

Chapur por último, dio sus impresiones sobre cómo podría ser la estrategia de carrera para el fin de semana. “Puede ser que los titulares larguen la carrera y la definan los invitados. No es un detalle menor y eso se analiza. Además, hay que pensar bien porque sobre el final de la carrera cuando define el titular se nota la diferencia porque en situaciones importantes siempre prevalece. Hay que evaluar donde se está largando y contra quién, más el rendimiento del auto, para terminar de tomar la determinación. Largar de parado es un punto más que se va a tener en cuenta”.