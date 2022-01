La definición del campeonato 2021 de Fórmula 1 sigue generando repercusión. En las últimas horas, Toto Wolff, director del equipo Mercedes dijo que si bien ya pasó un tiempo, todavía sigue molesto por cómo se dio todo. “No creo que alguna vez superemos eso, especialmente Lewis como piloto”, expresó Wolff en la revista alemana Auto Motor und Sport. “Cuando rompemos el principio fundamental de la equidad y el cronómetro ya no es relevante, es cuando dudas de este deporte. Cuando te pueden quitar todo tu trabajo, sangre, sudor y lágrimas”.

F1: Wolff habló de la posible continuidad de Hamilton

Mercedes y la FIA en tensión

Las palabras de Toto Wolff pueden tener algo de sinceridad, pero también muchos consideran que están presionando a la FIA para que haga cambios en la dirección de carrera, principalmente apuntando a la figura de Michael Masi. “En un deporte que se supone que es un deporte, no podemos hacer freestyle así con las reglas. Antes del inicio de la nueva temporada, debe haber claridad sobre las reglas para que cada piloto, equipo y aficionado sepa qué está permitido y qué no. Ninguna decisión debe romper las reglas por el bien del espectáculo. Quiero acciones y no solo palabras”.

¿Sigue Hamilton?

Empezó el 2022 y todavía no está confirmada la continuidad de Hamilton en la F1. Pese a los rumores que circulan, Toto Wolff adelantó que ambos tendrán una reunión antes de la presentación del monoplaza 2022 para pactar una postura en común de cara a la nueva temporada de F1 que comenzará el 20 de marzo en Abu Dhabi.