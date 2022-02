Pasan las semanas, se acercan las presentaciones y la pretemporada de Fórmula 1 2022 y aún no se conoce cuál será el futuro de Lewis Hamilton.

Toto Wolff, CEO de Mercedes había expresado su deseo de que el británico siga en la temporada 2022 “Me gustaría mucho que Lewis Hamilton siguiera corriendo, porque es el mejor de todos los tiempos. Como piloto, su corazón le dirá que tiene que seguir porque está en el mejor momento de su carrera”, señaló en su momento Wolff.

Hasta ahora, no hubo muchas más novedades oficiales y Hamilton mantuvo su hermetismos hasta que esta semana hizo declaraciones, pero no sobre su futuro, sino sobre un acuerdo entre su fundación “Mision 44″ y Sky.

F1: “Si Hamilton se retira, sería perjudicial”

A pocos días del comienzo de los test de pretemporada 2022 de F1 en Barcelona, Karun Chandhok, ex piloto de F1 hizo declaraciones sobre el futuro de Hamilton. “Solo él sabe lo que está pasando en su cabeza. En mi opinión, creo que sería muy, muy perjudicial para el deporte si se retirara”, opinó en una nota en “Express Sport”.

Por otro lado, Chandhok dijo: “Si se marcha porque considera que el deporte no es justo o creíble, sería extremadamente dañino para la reputación de la categoría y de la FIA. Por el bien del deporte, espero que no se vaya en este momento. Es la estrella más grande del deporte, que básicamente está cuestionando su integridad (la de la F1). Así que espero que eso no suceda”.