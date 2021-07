Fórmula 1: Kimi Raikkonen no se siente viejo

Con 41 años de edad, Kimi Raikkonen está desarrollando su 19° temporada en la Fórmula 1 con el equipo Alfa Romeo Racing. Pero a mitad del año, el finlandés aún no tiene asegurada su continuidad en el 2022.

A lo largo de las últimas semanas hubo varios rumores de posibles reemplazos para Raikkonen el año que viene. Entre ellos, hay pilotos como Robert Shwartzmann, Callum Illot, Mick Schumacher y hasta se nombró a Valtteri Bottas, que en caso de dejar Mercedes, podría tener destino en el equipo Alfa Romeo.

Raikkonen no se siente viejo arriba de un F1 F1

“La realidad es que no lo sé todavía. Pero fue igual el año pasado por estas fechas. Ya veremos. En cualquier caso, no tengo ningún interés en ampliar mi historial. Todos los récords se rompen en algún momento. Por eso no me aporta nada”, expresó Raikkonen sobre su actualidad en la F1.

El piloto finlandés de Alfa Romeo también hizo referencia sobre lo que es correr con 41 años en la Fórmula 1 actual que cada vez tiene más figuras jóvenes que llegan de categorías escuela. “A veces me siento viejo cuando me despierto por la mañana, pero no en el F1 o en los circuitos”.

Por último, “Iceman” dio su punto de vista de la carrera deportiva que está haciendo Mick Schumacher en su primer año en F1. “Para él es difícil lograr buenos resultados porque el auto no es muy rápido, pero eso también es bueno porque la gente sabe que el monoplaza no es bueno, así que si hace carreras sólidas y muestra su velocidad, es positivo”, dijo.