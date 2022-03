Nikita Mazepin fue apartado de su equipo de Fórmula 1 luego de que estallara el conflicto armado entre Rusia y Ucrania que tuvo repercusión grande por la salida del sponsor ruso Uralkali y las decisiones de los entes reguladores del automovilismo.

“No oí nada del equipo de que esto ocurriría y supe que me echaban el mismo día que la prensa. Nadie está listo para esto, no me dieron pistas de ello, ni apoyo”, fueron las primeras declaraciones del ruso ante la prensa británica.

Y añadió: “No ha habido razón legal para que el equipo haya terminado el contrato desde el momento en que la FIA nos dejaba correr con bandera neutral, y yo acepté ser neutral y quería firmar una carta para ello, pero no me han dado tiempo, me quedé sin el sueño por el que luche 18 años de mi vida y sin defensa para ello”, aseguró enojado desde un pequeño despacho en Moscú.

F1: Mazepin declaró por primera vez tras ser echado de Haas

Mazepin también dio su punto de vista del conflicto Rusia-Ucrania: “El mundo no es el de hace dos semanas, lo sé y lo entiendo, es un tiempo difícil, tengo amigos en los dos lados del conflicto y nada es comparable con esto, no quiero hablar de ello, solo hablo de que me dijeron la semana pasada que paraba mi contrato cuando la FIA y el Consejo Mundial me dijo que podía correr con bandera neutral y yo acepte incondicionalmente, así que la decisión de HAAS de terminar el contrato unilateralmente no fue tomada por sanciones o por una autoridad deportiva, o por algo mío, o de mi padre o su compañía, y no creo que sea bueno”, comentó Nikita.