Nicholas Latifi fue clave en la emocionante definición de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Faltaban 5 vueltas para la bandera a cuadros y Lewis Hamilton dominaba a voluntad la carrera para lograr su octavo título. Sin embargo, el canadiense perdió el control de su Williams, impactó contra el muro y eso generó el ingreso del Safety Car. Esto benefició a Max Verstappen, quien achicó diferencias con Lewis Hamilton, luego lo superó y se coronó campeón.

“Nunca fue mi intención. Sólo puedo pedir disculpas por intervenir y abrir esa posibilidad. Simplemente cometí un error”, comentó Latifi luego del Gran Premio de Abu Dhabi.

F1: Latifi habló sobre el golpe que cambió la definición

El accidente de Latifi se generó tras un mano a mano con Mick Schumacher en la curva 9 y al respecto dijo: “Tuvimos problemas para superarlo. Me empujó un poco fuera de la pista, pero eso forma parte de las carreras. Pero eso hizo que mis neumáticos se ensuciaran, y ahí es exactamente donde se produjeron los dos accidentes de la Fórmula 2″.

Además, Latifi agregó sobre la situación: “Pero simplemente no tenía agarre en las siguientes curvas, especialmente donde me despisté. La velocidad no era tan elevada, así que salí bien. Para mí, esa había sido una curva difícil durante todo el fin de semana. Y luego, con los neumáticos y el aire sucios, cometí un error”.