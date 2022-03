En el Circuito Internacional de Bahrein culminó la pretemporada de Fórmula 1 y los equipos están listos para iniciar el campeonato en ese trazado el próximo fin de semana.

Esta semana en Sahkir se pudieron evaluar los primeros rendimientos y tanto Red Bull como Ferrari, se mostraron competitivos, mientras que Mercedes tuvo altos y bajos.

El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, hizo un balance de las pruebas y expresó que por ahora no está preparado para luchar por triunfos. “Es muy pronto para tener ese tipo de pensamientos sobre el campeonato, pero por el momento no creo que estemos compitiendo por victorias. Ferrari parece ser el más rápido, y quizás Red Bull. Luego quizás nosotros, o McLaren. Actualmente no estamos en la cima”.

F1: Hamilton no se ve candidato por ahora

Por otro lado, el múltiple campeón contó cómo cambió el panorama para el equipo con la incorporación de la nueva reglamentación técnica. “Es muy diferente al año pasado. No se ve tan bien. Tenemos desafíos mucho más grandes y no son cambios que se puedan hacer en una semana. Tardarán un poco más”.

Y concluyó: “Hay potencial en el auto, pero tenemos que aprender a aprovecharlo al máximo y superar los obstáculos que tenemos”.