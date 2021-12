Max Verstappen se llevó el campeonato 2021 de la Fórmula 1 después de una definición atrapante que sigue dando que hablar. En las últimas horas, el piloto neerlandés confesó que durante la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi sufrió un problema físico.

“Me dio un calambre en la pierna en la última vuelta. Eso no fue genial. Cuando aceleré a fondo, me dolió bastante. Pero no me importó, era la última carrera de la temporada”, confesó Verstappen en una entrevista al programa Sport and Talk, de ServusTV.

Por otro lado, Verstappen dijo sobre su rivalidad con Lewis Hamilton: “Al final, estuvo bien. Por supuesto que hemos tenido nuestros momentos y tal vez estábamos enfadados el uno con el otro. Pero también tuvimos buenos duelos y maniobras de adelantamiento. Así que el respeto sigue ahí”.

F1: El problema que sufrió Verstappen en Abu Dhabi

Además, en la entrevista, el piloto de Red Bull habló sobre los rumores de retiro de Hamilton: “Lo normal es que vuelva. Sus palabras después de la carrera fueron muy emocionales. Cuento con él para 2022″.

Por último, Verstappen destacó el trabajo realizado por Sergio Pérez, al retenerlo a Hamilton en el inicio de la carrera y permitirle al neerlandés achicar la diferencia: “Al final, decidió la carrera para nosotros porque Mercedes no pudo parar en boxes en ese momento. Sin Checo no me hubiera convertido en campeón del mundo. Mi sueño siempre ha sido ganar el Mundial una vez. Todo lo que venga ahora es un añadido. Pero en la primera carrera de la próxima temporada quiero volver a ganar”.