F1: Binotto asegura que no hay un piloto prioritario en Ferrari

Finalizó la temporada 2021 de la Fórmula 1 y Ferrari, el equipo con más años en la categoría, sigue sin volver al triunfo. A pesar de eso, Mattia Binotto, su jefe de equipo, está satisfecho con el trabajo de Ferrari esta temporada en la que terminó tercero en el campeonato de constructores con cinco podios (cuatro de Sainz) y dos poles (ambas de Leclerc), porque la Scuderia sigue al alza, lejos de la cima, pero con pequeños pasos adelante.

“De sextos a terceros, de 7 puntos por carrera a 14, de octavos en la grilla de media a sextos...”, expresó el director del equipo durante una charla.

Binotto hizo referencia al 2021 y la necesidad de volcarse pronto en el nuevo monoplaza del 2022. “Creo que si no hubiéramos detenido la evolución del auto habríamos mejorado medio segundo las prestaciones al final del año, pero nos pasamos pronto porque si no no podríamos tener un auto competitivo y esperamos tenerlo. Fue más una necesidad”, dijo.

Otro de los aspectos que destacó para el año que viene es que no hay un piloto elegido para luchar por el título ya que los dos están en la misma situación. “Como siempre decimos, será la pista la que diga quien está delante, pero insisto en que no tenemos número 1 y número 2, la prioridad es el equipo, pero si están en situación de luchar por algo importante, será la pista la que diga quién está delante. En todo caso no siempre depende de la capacidad, sino también de la fortuna por accidentes o averías, por eso no tenemos norma de uno y dos, sino que se hablará de posiciones en pista según vayan surgiendo”.