Carmelo Ezepeleta, director de Dorna Sports, empresa que organiza las carreras del Campeonato del Mundo de Motociclismo, fue entrevistado en las últimas horas por el diario español, Marca y opinó sobre la definición del campeonato de Fórmula 1.

En la nota, Ezpeleta dejó en claro que no le gustaría una definición en MotoGP como la última de F1. “No me gustaría tener un final de MotoGP como tuvo el de la F1. Me gustaría que hubiera dos pilotos peleando por el título en la última carrera, pero la forma en la que se desarrolló todo el tema... No a favor o en contra de nada. Ha sido un campeonato fantástico, peleado durante todo el año y que, al final, ha originado controversias que no son buenas”, opinó Ezpeleta.

Por otro lado, hizo referencia al impacto mediático que tuvo MotoGP en 2015 por la rivalidad entre Valentino Rossi y Marc Márquez. “A mí me gusta tener un campeonato, si puede ser, hasta el final tan disputado, pero no me gusta que después del final creen la duda, que el subcampeón no habla más. Yo, desde luego, no sueño con eso. Como no soñé, aunque todo el mundo se puso contentísimo desde el punto de vista de impacto mediático, con el lío de 2015 entre Rossi y Márquez. Yo no sueño con esas cosas”.

Ezpeleta no quiere una definición como la de F1 en MotoGP

Por otro lado, Carmelo Ezepeleta se refirió al retiro de Rossi del campeonato del mundo. “Valentino no podía estar hasta los 60 corriendo. En el deporte, la edad cuenta más o menos en función de lo que haces. Valentino ha estirado su carrera todo lo que ha considerado necesario. A Valentino lo único que le puedo decir es gracias por lo que ha estado y no puedo pedirle que lo estire más. El legado de Valentino es dejar a unos tipos que van en moto de maravilla. Yo no creo que todos los actores que tenemos en este momento, si no hubiera sido por Valentino, estarían en el nivel que están”.

Acerca del impacto mediático que generaba Rossi y su posible sucesor, Ezpeleta fue claro que de parte de Dorna Sports no buscan un reemplazante. “Nosotros no tenemos relevo mediático, no lo hay. No concebimos el campeonato como relevos mediáticos. Nosotros tenemos que hacer lo mejor que podamos nuestro trabajo con lo que tenemos, que es muchísimo, que es mejor de lo que ha habido nunca. Lo que hay que trabajar es para que el Mundial sea lo más igualado posible, que, si puede ser, sigan ganando diferentes pilotos y diferentes motos y, si puede ser, que uno de los que ganan sea privado, mucho mejor”, dijo el director de Dorna.