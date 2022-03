Ezequiel Bullaude, el goleador y la gran figura de Godoy Cruz frente al Rojo: “Nos faltó estar más atentos en las pelota paradas”

Ezequiel Eduardo Bullaude es una de las joyas del fútbol argentino. No por nada, Marcelo Gallardo posó sus ojos en él durante el último mercado de pases. No es para menos. Sus características técnicas no abundan en los futbolistas que ocupan su misma posición en el campo de juego. Su papel protagónico a veces nace desde la zona del “doble cinco”, pero cumple funciones de enganche y finaliza las acciones como un nueve goleador.

El lunes pasado, en el espectacular empate 3 a 3 frente a Independiente en el Malvinas Argentinas, Bullaude exhibió parte de su gran repertorio: uno contra uno eficaz a partir de la buena utilización de los brazos y postura del cuerpo, cambio de ritmo para sacarse rivales de encima, panorama para asistir (como en la jugada del penal a Salomón Rodríguez) y definición en la zona caliente.

EB33 hizo todo bien, pero ni así fue suficiente para que el Tomba se quedara con los tres puntos en un partido en el que largamente lo mereció.

Ya sea por maduración, confianza y cambio de mentalidad, hace rato que el Flaco parece haber encontrado su lugar en el campo de juego.

La sentencia se sustenta en los números, pero también en su nivel de participación de los ataques tombinos. Partido a partido, la “Flaca” -como le llaman sus compañeros- se asemeja más a aquel jugador que descolló en las inferiores de la humilde Asociación Atlética Eva Perón antes de recalar en el Tombita y en la Reserva de AFA, donde le sacó brillo a sus enormes condiciones futbolísticas.

El año pasado, de la mano de Sebastián Méndez, Bullaude sumó una dosis de confianza clave para convertirse en revelación. Convirtió 12 goles (3 en la Copa de la Liga Profesional, 7 en la Liga Profesional y 2 en la Copa Argentina) y dio tres asistencias para goles de sus compañeros.

Partidazo total de Bullaude vs #Independiente:



➢52 toques

➢26/30 pases completados

➢2 pases clave

➢3/4 regates exitosos

➢6/12 duelos ganados

➢8 recuperaciones

➢2 golazos



3 G+A en los últimos 2 encuentros. Marcó por 1ra vez por duplicado en su carrera 🔥 pic.twitter.com/x4lmcsDmdP — Godoy Cruz Data (@GodoyCruzData) March 7, 2022

Si el 2021 resultó la temporada de su manifestación, este 2022 promete ser el de su consolidación. De hecho, en apenas cinco partidos, ya cosechó dos goles y dos asistencias. El año calendario futbolístico recién empieza. Y él tan solo tiene 21 años...

“Estoy muy contento, lástima que mis goles no ayudaron para conseguir una victoria. Hubiese sido hermoso hacer dos goles y llevarnos una victoria”, relata con su habitual perfil bajo a la hora de enfrentar los micrófonos, cámaras y celulares.

-¿Fue tu mejor partido?

-Sí, creo que fue bastante completo porque además de los goles me sentí muy bien con la pelota y pude colaborar con el equipo en las diferentes etapas del juego.

-¿Volviste a ser ese jugador punzante y peligroso?

-Esa siempre fue mi idea. Está claro que con los goles hoy se notó más, aunque creo que siempre lo intento. A veces sale y en otras ocasiones no, pero siempre trabajo para crecer como jugador.

¡Entró con todo! Bullaude llegó como un tren por el medio y clavó el 1-0 de Godoy Cruz.#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/PDCn07MR3C — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 7, 2022

-En tus dos goles aparecés como un falso “9″. ¿Es la posición en la que más cómodo te sentís?

-Sí, me siento bien, cómodo. Mi objetivo es tratar de pisar constantemente el área y colaborar o estar en contacto con las situaciones de gol. Por suerte está saliendo todo bien y ahora están entrando. Ojalá pueda seguir por este camino.

-¿Por qué creés que en su momento te tocó salir del equipo?

-Imagino que por una cuestión táctica o de rendimiento. En definitiva, el entrenador es el que decide y uno tiene que acatar sus decisiones.

-¿Qué les faltó para poder ganar el partido?

-Creo que nos faltó estar un poco más atentos en las jugadas de pelota detenida, dos goles de ellos fueron por esa vía y creo que eso fue lo que nos impidió llevarnos la victoria.

¡Hizo todo bien! Bullaude se filtró entre la defensa, aguantó la marca y la clavó ante la salida de Bacchia para el 2-1 de Godoy Cruz. Y qué pase le metió Acevedo 👏🏼#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/kkHCwzg2Oy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 7, 2022

-¿Creés que Independiente se llevó demasiado premio con el punto o el empate estuvo bien?

-No, yo creo que merecíamos la victoria nosotros porque, como te dije, ellos hicieron dos goles a través de la pelota parada y nada más. Pero bueno, Independiente es un equipo de jerarquía, nos equivocamos y lo terminamos pagando caro.

-¿No te animaste a pedirle el penal a (Martín) Ojeda para hacer el primer hat-trick de tu carrera?

(Risas). Y… Ojeda siempre es el encargado de los penales y lo está haciendo muy bien. Que siga así...

Ezequiel Bullaude marcó un doblete y fue la figura del partido: "Contento por cómo jugó el equipo, pero triste y con el sabor amargo del empate."#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/UE3KQbQglJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 7, 2022

PERFIL DE UNA JOYA

Nombre completo: Ezequiel Eduardo Bullaude.

Fecha y lugar de nacimiento: 26/10/2000, en Maipú (Mendoza).

Edad: 21 años.

Debut en Primera División: 20 de octubre de 2018 en Godoy Cruz 2 - Aldosivi 0. El DT de Godoy Cruz era Diego Omar Dabove.

Partidos jugados en Primera División de AFA: 71. Goles: 14.