Explotaron las redes: Marcos Rojo se burló de la eliminación de River tras la derrota con Tigre

La eliminación de River Plate de la Copa de la Liga Profesional luego de perder de manera sorpresiva ante Tigre en El Monumental por 2-1, Marcos Rojo sorprendió con una inesperada burla a través de su perfil personal de Instagram.

El defensor de Boca Juniors se convirtió en uno de los referentes del plantel xeneize por su jerarquía y su presencia a la vista de los lentes de las cámaras de los medios de comunicación que lo llevó a ser uno de los más señalados por su vida privada.

Es por esta razón que el uso de sus redes sociales tampoco pasa desapercibido, menos aún cuando da un “me gusta” en publicaciones que se burlan de la eliminación del clásico rival en la Copa de la Liga Profesional a manos del Matador.

Aprovechando el meme de la reconocida cuenta de Instagram “Metro Adelantado”, el ex jugador de Manchester United decidió darle “like” y fue captado por la cuenta de Twitter “Out of Context Boca”. El descubrimiento alcanzó más de 7.000 me gusta.

Por otro lado, Boca Juniors prepara los últimos detalles para enfrentarse a Racing por la semifinal de la Copa de la Liga Profesional a la espera de frenar el buen pasar futbolístico del equipo que entrena Fernando Gago y con la alegría de no contar con la presencia del clásico rival en el certamen.