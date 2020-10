Exorbitante cifra del Real Madrid que Messi rechazó para no traicionar al Barcelona

Lionel Messi jugó toda su vida en el Barcelona, pero eso no significó que no haya tenido a lo largo de su exitosa carrera ofertas tentadoras para pasarse de bando. Este 2020 no fue novedad en cuanto a propuestas de las grandes instituciones que pretendieron al argentino. Años atrás hubo una de un club particular con un monto que cualquiera habría aceptado.

Según trascendió, el Real Madrid había ofrecido una astronómica cifra para que el rosarino se cruzara al clásico rival. Esto salió a la luz en el 2018 cuando Football Leaks reveló que Florentino Pérez había lanzado su oferta: un contrato de ocho años con un sueldo de 23 millones de euros al año. Pero luego se amplió detalles en la reciente publicación del libro “Grand Hotel Calciomercato”, del periodista italiano Gianluca de Marzio.

Lionel Messi estuvo a punto de dejar al Barcelona hace siete años ni más ni menos que para jugar en el Real Madrid. Según el periodista italiano, en el 2013, el presidente del Real Madrid tenía lista la exorbitante cantidad de 250 millones de euros, para seducir a La Pulga.

Sin embargo, Messi no dio lugar. Su cariño por el equipo blaugrana no tenía precio. Y según la historia, la respuesta del argentino habría sido tajante: “No voy a ir al Real Madrid, estás perdiendo el tiempo”. El acercamiento del club blanco con el argentino se dio cuando el Real Madrid mandó a emisarios para saber acerca de si Messi tendría el interés de cambiarse de equipo, algo que la Pulga de inmediato rechazó.

