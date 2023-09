Estuvo bajo las órdenes de Jorge Sampaoli y lo define como el peor entrenador de la historia

Jesús Fernández, más conocido como Suso, no dudó en elegir a Jorge Sampaoli como el peor entrenador de su carrera. Coincidieron en Sevilla a finales del año pasado y el español lo mencionó cuando se lo consultaron, además de explicar el porqué.

Todos somos Suso. pic.twitter.com/01GoGhs0qN — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) September 14, 2023

Sampaoli, hoy DT del Flamengo de Brasil, llegó al Sevilla en octubre del 2022 y se fue en marzo del 2023 con el equipo clasificado a cuartos de final de la Europa League, pero bastante comprometido con el descenso. Por eso, tras 13 victorias, seis empates y 12 derrotas, fue echado de su cargo.

"SAMPAOLI ES EL PEOR ENTRENADOR QUE HE TENIDO" 🗣️💥



✍🏻 Suso, jugador del Sevilla, en Canal Sur Radio. pic.twitter.com/ifcdytFnic — TyC Sports (@TyCSports) September 14, 2023

Quien ahora apuntó contra el técnico argentino fue Suso, una de las figuras del conjunto andaluz. En una entrevista que le concedió a El Pelotazo, al jugador le consultaron en primer lugar por el mejor entrenador que lo dirigió y mencionó a Luis Enrique, quien lo tuvo en la selección de España.

Luego, llegó el momento de nombrar al peor: “¿Quieres que lo diga? Sampaoli”, sentenció. Y reconoció la charla que mantuvo con el director deportivo Mochi: “En diciembre hablé con Monchi y me dijo: ‘Suso, ¿qué hacemos?’ Acababa de salir de la lesión del tobillo. Lo fácil era decir me voy, intento agarrar ritmo en otro equipo y sumar partidos. Pero le dije que iba a durar más que Sampaoli y que iba a acabar jugando”. Él terminó siendo importante para ganar la Europa League (gol en semis ante Juventus) y Sampaoli fue reemplazado por José Luis Mendilibar.

Por qué Sampaoli fue el peor entrenador para Suso

Suso explicó los motivos de su elección: “Tenía conceptos muy buenos, pero en ese momento quizá no era lo más indicado. Si esos esquemas salían, nadie iba a decir nada, pero en ese momento no era lo más correcto y no fue nada bien”, cerró.

