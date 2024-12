Estudiantes de La Plata quiere a Valentín Barco y Lucas Alario para armar un súper equipo

Con la inyección económica de un grupo inversor encabezado por Foster Gillet, Estudiantes de La Plata se lanzó con varios millones de dólares al mercado de pases, buscando armar un súper equipo para el 2025. Después de la llegada de Cristian Medina, el Pincha está tras los pasos de Valentín Barco, Lucas Alario, Federico Gattoni y Rafael Santos Borré.

Valentín Barco, lateral por izquierda surgido de las inferiores de Boca Juniors, sufrió un revés importante en su carrera en Europa, debido a que el Sevilla no quedó conforme con el rendimiento, por lo que rompió el préstamo y lo devolvió al club que es dueño del pase, Brighton.

Valentín Barco nunca pudo asentarse en Europa, y no tiene lugar en Sevilla o Brighton

Sin embargo, en el fútbol inglés tampoco tendría lugar, y deberá buscar un destino de manera rápida para retomar confianza y volver al nivel que lo catapultó a ser transferido al viejo continente. Allí entra Estudiantes, que intentará incorporarlo a través de una cesión corta de seis meses o un año.

Lo de Lucas Alario es parecido. Perdió importancia en el Inter de Porto Alegre por malos rendimientos, y forma parte de los jugadores a vender para el elenco del vecino país. Si bien se desconocen los detalles específicos, trascendió que la institución conducida por Juan Sebastián Verón ya acercó una propuesta formal para hacerse con los servicios del ex Colón y River.

Pero la cosa no queda ahí, debido a que las consultas por posibles refuerzos involucran a otros dos nombres relacionados con el Millonario. El primero de ellos es actual integrante del plantel de Marcelo Gallardo, pero no será tenido en cuenta y no se ve con malos ojos su salida. Se trata de Federico Gattoni, ex jugador de San Lorenzo que está a préstamo desde Sevilla.

Rafael Santos Borré en la mira de Estudiantes de La Plata /Foto: AP

El otro futbolista por el que Estudiantes está consultando es Rafael Santos Borré. El colombiano es compañero de Alario en el Inter de Porto Alegre, pero su situación es completamente diferente. Con 9 goles y 3 asistencias en 23 partidos disputados, su salida parece difícil.

De esta forma, Estudiantes busca armar un equipo de jerarquía que le permita repetir el título de la Copa de la Liga logrado en 2024, lo que le permitió disputar y ganar el Trofeo de Campeones ante Vélez, y clasificar a la próxima Copa Libertadores de América, donde esperará en la fase de grupos.