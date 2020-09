Estefanía Banini, su vida en España, sus objetivos y el sueño de volver a la Selección Argentina.

Estefanía Banini se transformó en la cara del fútbol femenino en Argentina, luego del gran papel en el Mundial de Francia 2019, pero una pelea con el entrenador Carlos Borrello la dejó afuera de la convocatoria para los Juegos Panamericanos de Lima.

En las últimas horas la jugadora del Levante de España, surgida de Cementista, dio una entrevista donde asegura sentirse parte del seleccionado nacional y que también apuesta a clasificar a la Champions League con su club.

Banini es una pieza fundamental del equipo español.

Instalada en España, esperando que vuelvan los entrenamientos, Banini confesó que fue una decisión muy fuerte no venir a Argentina: “Fue una decisión complicada no ir a Argentina. Me costó. Fue difícil y la situación que se estaba viviendo sumaba. Llevo más de un año sin ir, sin ver a mi familia y eso es muy duro, pero no tan duro como la situación que se vive”, aseguró desde su casa en Valencia.

En cuanto a su futuro, Estefanía lo tiene más que claro: “La liga está mejorando mucho. Este club ha salido tercero dos años consecutivos y apuesta a más. Eso en un torneo tan competitivo es para valorar”, destacó.

En cuanto al tema Selección Argentina, la 10 dejó en claro su postura: “Yo me siento parte. Nunca renuncié, fue una decisión de otra persona dejarme afuera. Para mí fue muy importante tomar la decisión de ir en busca del crecimiento de la Selección. La celeste y blanca se va a extrañar siempre, pero yo sigo siendo profesional y trato de dejar bien parado a mí país, ya sea como Estefanía Banini o defendiendo mis colores”, recalcó.

La consulta respecto de si volvería al conjunto nacional en estas condiciones y con Borrello como DT es inevitable: “Yo siento que la pregunta tiene que ser hacia la persona que hoy tiene el ‘poder’. Yo a la Selección Argentina nunca le dije que no, pero siempre voy a querer que crezca. Yo a esta edad ya he hecho mi carrera, no necesito estar en la Selección para salir (al exterior). Ahora se firmó un proyecto a largo plazo en la Argentina y eso es importantísimo, es lo que nosotras buscamos. Ojalá que pongan a las personas adecuadas para que lo puedan llevar de la mejor manera. Eso es lo que queremos: que después de tantos años en los que nosotras hemos luchado, pongan a la gente que se lo merece y que tenga la capacidad para llevar al fútbol femenino donde tiene que estar”, sostuvo.

En su reflexión, Banini no solo celebró el plan de 12 puntos recientemente presentado por la AFA para el desarrollo del fútbol femenino en el país, sino que también dejó en claro que la Selección puede ser una vidriera muy importante para una jugadora que quiere irse a jugar afuera. Y si alguien sabe lo que es tener que irse para lograr un crecimiento profesional es ella. Más de una vez a lo largo de la charla repetirá casi como un leitmotiv: “Si hubiésemos tenido una liga competitiva en la Argentina, yo nunca me habría ido”.

En el último mercado de pases, hubo una cantidad inusual de jugadoras argentinas que dieron el salto al exterior. Para Banini, el Mundial de Francia y la mayor visibilidad del torneo local fueron las claves que facilitaron estos : “Antes no había visibilidad para las jugadoras argentinas y costaba mucho salir. Es importante que toda esta generación que hoy está afuera sea profesional y deje bien parado al país. Eso va a hacer que todas las chicas que vienen de más abajo tengan las puertas abiertas y que los clubes de Europa vayan a buscarlas. Eso es importante para que las generaciones que vienen vean que esto es una realidad y que se puede vivir del fútbol”, evaluó.

Banini surgió de Cementista.

Aunque su foco está puesto en los desafíos que tiene por delante con el Levante, el futuro más allá de la temporada que está por comenzar es un pensamiento imposible de evadir y Estefanía no descarta jugar en alguna otra liga de Europa, pero para el final de su carrera, la posibilidad de hacer su debut en el torneo argentino saldaría una deuda pendiente. Sin aventurar nombres de equipos, planteó: “El club al que vaya tendría que ser uno que apueste por el fútbol femenino realmente. Tengo todavía algunos años para ver, pero sé que los hay”.

Una vez que cuelgue los botines, Banini tiene claro cuál será su futuro: le gustaría ser entrenadora. Ya terminó el curso de DT en Argentina y completó dos de los cuatro niveles que se requieren para tener la licencia en Europa. Al mismo tiempo se forma en cuestiones como la preparación física ya que ve al fútbol como una disciplina integral.