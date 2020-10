Estefanía Banini: “Ojalá el documental ayude a inspirar otras vidas”

Hablar de mujeres transgresoras, referentes en el deporte, significa, aun cuando no alcanzaron títulos mundiales, hablar de aquellas que a partir de su huella establecieron un rumbo para generaciones futuras. Y en el fútbol femenino hay un eslabón determinante en la carrera por conquistar derechos y reconocimiento, que pese a que aún queda mucho por visibilizar y desarrollar en todas las categorías femeninas, estableció las bases para hacerse oír.

Esta explosión del fútbol femenino provocó que la empresa Ecocinema eligiera a la mendocina Estefanía Banini como imagen de futbolista admirada por generaciones de distintas regiones de Latinoamérica para ser protagonista de un documental, tal como lo fueron en otros momentos Diego Maradona y Lionel Messi.

La elección no es caprichosa. La mendocina es ejemplo por haber nacido en una provincia del Interior, desatando su talento en un club barrial hasta recorrer un camino de gloria que significó la obtención de la Copa Libertadores con Colo Colo, su llegada a la Selección Argentina, su paso por la mejor liga de fútbol femenino en los Estados Unidos y su actual arribo al Viejo Continente, donde con la camiseta del Levante sueña con alzar la Champions League. Además, no dudó en convertirse en vocera para destapar irregularidades en el fútbol argentino.

La mendocina debutó el pasado sábado en la Liga Española, donde su equipo venció 2-1 a Logroño. Y ella fue titular y protagonista con sus asistencias.

Los Andes, apostando al número que supo lucir con orgullo en la selección nacional, sometió a Banini, única mendocina con una exitosa carrera en el fútbol profesional, a un ping pong para repasar todos los temas.

1-¿Cómo te sentiste en el primer partido de la temporada?

-Muy bien. Volver a jugar después de seis meses no fue fácil, pero las ganas acumuladas durante tanto tiempo compensaron las falencias. Lo disfruté muchísimo; se extrañaba.

2-¿Cómo ves al equipo para esta temporada?

- Lo veo muy bien, con muchas ganas y sobre todo pensando en que tenemos que salir a ganar todos los partidos para alcanzar los objetivos.

3-¿Se tienen fe para clasificar a la Champions League?

- Tenemos esa ilusión y esperamos conseguirlo. Sin embargo, estamos convencidas que ese gran objetivo lo vamos a conseguir si logramos pensar en que cada fin de semana es el más importante; más allá de lo que pueda pasar a lo largo de la temporada. Esto recién empieza y somos conscientes de que tenemos que trabajar duro.

4-¿Tus lesiones ya quedaron atrás?

-Por suerte; estoy recuperada y en condiciones.

5- Volvió la temporada en España pese a que no desaparecieron los contagios: ¿cómo son los protocolos allá y cómo controlan algo tan sensible como la posibilidad de contagiarse?

- Si bien este país sigue sufriendo muchísimo con respecto al Coronavirus, creo que es muy importante mantener esta liga como la del masculino en marcha, teniendo en cuenta que los protocolos son bastante rigurosos. Se mantienen las distancias, se controla la temperatura, los test corren por parte del club, es obligatorio el uso de mascarillas fuera del campo y sin vestuarios que compartir. Además de completar un cuestionario como requisito. Esos son algunas de las cosas que debemos hacer todos los días para poder seguir adelante con la competencia.

6-En España ganó terreno el fútbol femenino profesional; ¿qué opinión tenés al respecto y qué dirías en comparación con el de Argentina?

- Acá está en alza la liga femenina. Sin embargo, se siguen peleando mejoras, siguen trabajando y respetando sobre todo a las jugadoras, que en definitiva son quienes hacen posible el fútbol femenino. Me parece muy bien que esto siga creciendo, aunque no se deja de pelear por la tan anhelada igualdad de condiciones. En cuanto a la comparación, es imposible hacer una entre la Liga de España con la de Argentina. Estamos tan lejos que sería nombrar absolutamente todo. Sí vale destacar que se quiso mejorar y que hay equipos que han demostrado cierto interés por el fútbol femenino. Pero no creo que alcance solo con eso.

7-¿Cómo te ves físicamente y técnicamente? ¿En qué nivel te encontrás?

-Soy una jugadora que siempre intenta mejorar; me cuesta estar conforme al ciento por ciento. Pero teniendo en cuenta que jugué los 90 minutos en uno de los equipos más competitivos de esta liga, estoy más feliz por eso que por cómo estoy. Más allá de eso, quiero sumar desde donde me toque. Será difícil jugar todos los partidos con el plantel que tenemos.

8-¿Qué te parece el hecho de que tantas jugadoras argentinas hayan emigrado? ¿Cuánto aporta y cómo puede beneficiar o perjudicar al fútbol argentino femenino?

-Si las jugadoras que estamos fuera dejamos una buena imagen seguiremos abriendo puertas para el resto de las generaciones. Eso es claro; es una muy linda responsabilidad. Pero sigo pensando, por algo nos vamos. Queremos crecer y lamentablemente en donde nos gustaría no se puede hacerlo. Cómo en el masculino, aunque en menor medida, se van jugadoras excelentes a aportar en otras ligas. En mi opinión, es una pena.

9-En Argentina, el fútbol no tiene competencia por la cantidad de contagios; ¿cómo lo ves a la distancia?

-Es una situación para la que no estábamos preparados y tenemos que saber adaptarnos de la mejor manera. Hay que saber sobreponerse rápidamente. Ojalá que en Argentina se ponga en marcha la liga pronto, pero siendo responsables y conscientes de que estamos viviendo una nueva realidad y que requiere del respeto por las medidas sanitarias.

10- Se viene tu documental, ¿qué sentís al respecto? ¿Podés adelantarnos algo?

- No puedo adelantarte mucho, pero es un proyecto que lleva Ecocinema y se trata de mostrar historias de vidas de una manera muy particular y muy linda. Ojalá ayude a inspirar.

El proyecto: historias de superación en la voz de deportistas

Del documental participarán Eduardo “Perico” Pérez y Silvana Villalobos, entrenadores del club Cementista y de Las Pumas, respectivamente. Ambos fueron importantes en el desarrollo futbolístico de Estefanía, brindando las bases para que la mendocina se afiance y brille hoy en el ámbito internacional.

Ecocinema tiene como objetivo llevar cine a la distancia. Contará con la participación de personalidades relevantes del arte y el deporte en Latinoamérica. El proyecto está pensando en tres etapas, que irán al ritmo del proceso de evolución y finalización de la presente crisis del Coronavirus y de las medidas preventivas tomadas por cada estado.

En el proyecto de la productora, “Resiliencia”, se incluyen cortometrajes que relatarán historias de superación de personalidades relevantes del deporte y la cultura de cada país.

Ecocinema es una plataforma internacional de comunicación, que mediante el recurso de energía solar y renovable, proyecta cine en forma gratuita, generando actividades educativas con temáticas sociales.