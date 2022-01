Estefanía Banini habló con Los Andes tras su consagración mundial: “No lo puedo creer, es un empujón para seguir adelante”

Estefanía Banini, la primera argentina en figurar en el World11 FIFPRO 2021, hace historia. Nunca antes había figurado en el equipo ideal de FIFA una futbolista de nuestro país, por lo que la mediocampista de creación del Atlético de Madrid se transformó en orgullo nacional.

La futbolista mendocina que se formó deportivamente en el Club Cementista de Las Heras en futsal y después se desarrolló en el fútbol de once en Las Pumas, dialogó con Los Andes para contarnos lo que le generó integrar la lista de las mejores del mundo.

“Sabía que estaba entre las 23 preseleccionadas, pero después me enviaron la invitación para participar de la gala y fue algo increíble. Me siento privilegiada, feliz, y se me cruzaron un montón de sentimientos. Es un orgullo enorme llevar la celeste y blanca a todos lados, defenderla y, en este caso, que esté nuestra bandera allí me puso muy contenta. Ojalá esto sirva para allanarle el camino a las nuevas generaciones porque tenemos unos talentos increíbles”, confió la ex Colo Colo, Washington Spirit, Valencia y Levante.

Y agregó: “Sin dudas esto marca un antes y un después para Argentina y su fútbol femenino, pero no por lo que haya hecho yo o porque mi nombre haya aparecido primero. Sino porque la Liga se está haciendo profesional, se le está dando mucha importancia a las mujeres. Los clubes están apostando y la federación y asociaciones hacen lo propio para que crezca. Y nosotras, las que estamos en el presente, pensamos en las que vienen, en que tengan el camino más fácil, sin obstáculos. Eso es lo más importante, eso es lo que lo hace histórico”.

En lo personal “es un mimo, un empujón más para salir adelante. Y muy agradecida por toda la gente que siguió confiando y me votaron porque es un regalo al trabajo de muchos años. No lo puedo creer todavía”.

Banini, recuperada de su lesión en la rodilla, volvió a las canchas este domingo en el partido que el ‘Aleti’ remontó frente a Sporting Huelga (2-2), en la Liga española, y se mantienen en puestos de Champions League. Y en víspera de la Supercopa, Banini quiere seguir marcando el rumbo.

“Por suerte ya estoy bien de mi rodilla operada, pude jugar el fin de semana y ahora salió esta distinción. Quiere decir que vamos bien. El objetivo es continuar con la temporada que estamos haciendo en el Atlético de Madrid y ojalá podamos conseguir la clasificación a la Liga de Campeones y jugarla. Estoy muy cómoda y contenta donde estoy, defendiendo este escudo porque me siento muy representada por los valores del club, con objetivos en común con el grupo. Dependiendo de las funciones que cumplimos cada una, día a día, lo mejor posible”, dijo.

“De la Selección Argentina no sé nada, es un tema que yo no puedo hacer nada, no depende de mí. Lo que depende de mí es seguir entrenando, de estar al máximo nivel posible”, concluyó.