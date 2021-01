Esteban Ocon se sorprendió de la habilidad de los pilotos de Rally

El Mundial de Rally abrió la temporada 2021 en Montecarlo con victoria de Sebastien Ogier, que por octava vez se impuso en el clásico del WRC. Además, hubo otras atracciones.

Una de ellas fue la participación del piloto de Fórmula Esteban Ocon. El ahora compañero de equipo de Fernando Alonso en el team Alpine (el tradicional Renault), supo lo que significa participar en un compromiso de la envergadura del Rally Mundial.

Ocon manejó un vehículo Alpine en los primeros tramos de la prueba. Contó con un navegante, le cantaron la hoja de ruta y aceleró al máximo aunque con los recaudos necesarios para no someterse a situaciones extremas.

Tras la experiencia a bordo de un auto de rally por los primes que utilizó en WRC en Montecarlo, con el suelo complejo debido al frío, el piloto galo se sorprendió y confesó sobre sus colegas del rally: “Son héroes. ¿Qué más puedes decir? Te tienes que quitar el sombrero ante ellos. De verdad que tienen pelotas. Tienen las pelotas de acero”, soltó entre risas.

Ya más serio sobre su experiencia, el diario Marca reflejó su opinión ante la experiencia: “Realmente lo he disfrutado. Incluso a pesar de que no fue fácil al principio. Pero cuanto más pilotaba, más cómodo me sentía con el coche”, indicó.