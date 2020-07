¡Estás crazy Cingolani!: El periodista afirmó que “Messi en la selección Argentina será recordado sólo como wing rapidito”

Las declaraciones de Daniele De Rossi abrieron un debate sobre Lionel Messi que en realidad nunca terminó de cerrarse en Argentina entre los que lo admiran profundamente y los que lo critican por todo y muchas veces cruzando, el límite de la falta de respeto.

“¡Cómo le vas a decir pecho frío a Messi que tiene dos huevos así de grandes! Nadie como él se ha acostumbrado a disfrutar del amor de la gente y también a soportar las críticas, muchas veces injustas. Él perdió dos finales de Copas América por penales, y yo soy campeón del mundo por penales. Mira, él es un pecho frío en la Argentina y yo soy un héroe junto con mis compañeros por haber ganado el Mundial del 2006. ¿Y cuál es la diferencia? 5 centímetros. No puede ser, no, me niego”, declaró el italiano en una entrevista con La Nación.

Con el planteo que hizo el ex Boca sobre la sorpresa que genera en Italia las críticas que recibe el capitán de la Selección argentina, en Presión Alta se armó el debate y el más enérgico a la hora de criticar a Messi fue Rodolfo Cingolani desafiando a sus compañeros: “A ustedes que son especialistas en fútbol europeo les pido que me respondan con total sinceridad: ¿Cuánto hubiera durado Messi si en diez campeonatos no hubiese ganado ni una copita de leche? Cinco minutos, le pegaban una patada atrás y volaba. Cuando yo me vaya a vivir a Barcelona y me compre la camiseta del Barcelona voy a decir que ‘es el mejor de la historia’. Mientras viva en Argentina, no”, marcó el Gringo lo que muchos le reclaman al 10, la diferencia entre lo que logró en su club y lo que no pudo conseguir con la camiseta de su país.

Y agregó, ya casi como una cuestión personal contra su colega Martín Arévalo: “El otro día la pasaste tan mal cuando Gustavo López en La Red te pidió que eligieras un gol importante de los 70 que hizo Messi en la Selección y empezaste a tartamudear. ¿Irán? Decime un partido: ¿Ecuador? Ocho borrachos jugaron ese día. Los suspendió la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Llegaron con un grado de alcohol altísimo en el cuerpo y fueron suspendidos. Elegiste el gol a Irán, me da vergüenza”. Y remató con una polémica frase: “Messi en la Selección será recordado como un wing rapidito”.