¡Espantosa decisión del árbitro Gariano!: mirá la jugada que perjudicó a Godoy Cruz frente a San Lorenzo

Godoy Cruz cayó anoche frente a San Lorenzo por 1 a 0, por la fecha 9 postergada de la Copa de la Liga Profesional. Pero en el desarrollo del partido, una polémica jugada se suscitó a favor del Tomba, la cual el árbitro Gariano prefirió ignorar quitándole la posibilidad al conjunto mendocino de trazar otra historia.

Iban 26 minutos del segundo tiempo cuando Malcom Braida, quien se encontraba encerrado contra la raya, decidió girar y pasársela a su arquero, Facundo Altamirano, quien agarró el pase con las manos. Acto seguido, el árbitro prefirió no cobrar esa incorrecta acción de juego.

De inmediato los jugadores del Bodeguero empezaron a reclamarle a Andrés Gariano por su controversial decisión de dejar que el juego siguiera cuando debería haber indicado un tiro libre indirecto a favor del Tomba en el área del Ciclón.

De haber hecho lo correcto, el equipo de Oldrá habría tenido la chance de empatarlo.

¿Qué dijo el ‘Gato’ Oldrá del del árbitro?

“Sinceramente, no la vio. Por ahí el árbitro está distraído, está en otra jugada. Te digo la verdad, ni yo la vi. Me di cuenta que en un momento empezaron a protestar todos y no entendía por qué. Después la vi en la tablet”, dijo.

Y agregó: “Tampoco quiero caer en esa situación. Fue un partido muy parejo que por momentos no jugamos tan bien, por otros jugamos bien. Pero no le puedo caer por esa situación al árbitro”.