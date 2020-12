España: El Real Madrid se quedó con el derby y le cortó el invicto al Atlético Madrid del “Cholo” Simeone

Los gigantes tienen esa gran capacidad de resilencia. Cuando no los matás, después los sufrís. Hasta hace pocos días, Real Madrid estaba al borde de la cornisa. Incluso, se dudaba de la continuidad de Zinedine Zidane. Pero en apenas dos partidos (con boleto a octavos de la Champions en el bolsillo), disipó muchas dudas y cacheteó a un Atlético de Madrid -puntero- que venía invicto en la Liga (26 partidos en total) y también se había colocado entre los mejores 16 de Europa. El Merengue se quedó con el clásico de la ciudad por 2-0.

Lo del equipo de Simeone fue realmente pobre en líneas generales, especialmente en el primer tiempo. Porque antes del cuarto de hora se le quemaron los papeles con el cabezazo de Casemiro que puso el 1-0 para el dueño de casa. Dominio de la pelota del Real -con Modric y Kroos como abanderados- ante un Atlético preparado para replegarse y salir de contra. Pero prácticamente no tuvo situaciones. A Suárez casi no le llegó la bocha y Joao Felix no pudo desnivelar. Como segunda alternativa, intentó, sin éxito, llevar peligro mediante la pelota parada.

Disconforme con el rendimiento de su equipo, el Cholo metió tres cambios para el inicio del segundo tiempo (entró Angelito Correa) y el partido se emparejó hacia abajo: más disputa de pelota que juego, con un local más cómodo para manejar el balón. Lemar tuvo una clarita en favor de los Colchoneros dentro de un marco discreto. Y al toque, cuando iban 18 minutos, Carvajal clavó un gran derechazo de media distancia -que rebotó en el arquero Oblak- para el 2-0 de Real en su casa. Prácticamente, liquidó la historia a pesar de un buen puñado de minutos restantes en el marcador. Courtois se la tapó a Saúl a poco menos de quince para el final en la más nítida para la visita. Un papel muy flojito de los comandados por el entrenador argentino.

A pesar del traspié, Atlético -debe dos partidos- sigue en lo más alto con 26 puntos, aunque puede ser superado este domingo por Real Sociedad. Por su parte, el Real -23 puntos y un partido menos- se acomoda en la Liga y avisa que está vivo para dar pelea en todos los frentes. Parece que se despertó el gigante dormido.

