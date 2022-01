Escándalo y trampa en la NBA: un asistente interrumpió un pase delante del árbitro, el juego siguió y no hubo sanción

La NBA regala acciones espectaculares todas las noches, pero también tiene reservadas sorpresas, que a veces resultan increíbles que sucedan incluso en Ligas amateurs. Una de estas situaciones inverosímiles se vivió en el juego que Brooklyn Nets le ganó 119-118 a Washington Wizards: David Vanterpool, asistente de los Nets, tocó un balón en pleno partido, delante de la cara de uno de los árbitros, y provocó la pérdida del equipo rival, sin que el juez pitara nada, pese a los reclamos de los jugadores perjudicados.

La insólita jugada se dio cuando promediaba el último cuarto y los Nets ganaban 109-103. En el ataque de los Wizards, Spencer Dinwiddie intentó asistir en una esquina a Kyle Kuzma, que no pudo recibir el balón por un certero manotazo de Vanterpool, ayudante de Steve Nash en el cuerpo técnico de los Nets. Por la intercepción del asistente, justo delante del árbitro Ben Taylor, la pelota cayó en las manos de Kessler Edwards, que así inició el contraataque para los Nets, pese a las airadas protestas de Dinwiddie y Kuzma.

“¡Es una mierda! Los entrenadores no deberían poder levantarse”, se quejó Kuzma tras el partido, que para colmo los Wizards perdieron por un punto. “Lo entiendo en los últimos dos minutos. Todos en la Liga quieren levantarse en ese momento, pero quedaba tiempo en el reloj, todos estaban de pie, incluido Steve Nash, que bloqueaba la vista del árbitro. ¡No veía una mierda! No sé qué más decir… Es realmente molesto”, se lamentó el ex jugador de Los Angeles Lakers, que para colmo tuvo un tiro abierto para ganar el encuentro y lo falló.

Si bien la acción no tuvo consecuencias durante el partido para Vanterpool, la polémica que se generó y la viralización de las imágenes en las redes sociales dejaron al asistente de Nash en una situación complicada, expuesto a una fuerte sanción por parte de las autoridades de la competencia.