Escándalo en el US Open: Jelena Ostapenko echó a un espectador en pleno partido y se quejó por el olor a marihuana

Jelena Ostapenko sigue avanzando en el US Open al sellar por primera vez en su carrera el boleto a los octavos de final del Abierto de los Estados Unidos, tras imponerse a la norteamericana Bernarda Pera por 4-6, 6-3, 6-3. Además de ser un encuentro bastante parejo y reñido, una de las principales escenas del partido se dio fuera de lo deportivo y sobre el final del tercer set.

La campeona de Roland Garros en 2017 estaba al servicio con un 4 -1 a su favor cuando un espectador comenzó a molestarla. “De repente, cuando sacaba, empezó a gritar como un loco. Y no una o dos palabras, sino dos o tres frases seguidas. Por supuesto, el juez de silla le mandó a callar”, comentó la medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nakin 2014 en conferencia de prensa.

Y agregó: “Hizo el amago de levantarse e irse, así que le dije que lo hiciera”. Durante el juego, a la tenista se la vio ofuscada por la situación y realizando gestos ampulosos con sus manos como marcándole la salida a este sujeto. Luego remató colocándose el dedo en la sien, como si se preguntara si el hombre estaba loco. Esta secuencia despertó la ovación de los presentes.

“Es, por supuesto, más fácil jugar cuando no eres la favorita, porque, especialmente en estos tres partidos que he jugado, lo he sido. Tienes ese extra de presión porque entiendes que todo el mundo se espera que ganes. Quizá por eso ha sido como una montaña rusa”, analizó la oriunda de Riga.

El espectador que la molestaba se retiró del lugar y los presentes aplaudieron su retirada. Foto: X / @Tennis

Y sumó: “Ahora puedo jugar de una manera más libre porque es fantástico estar en cuarta ronda, simplemente quiero disfrutarlo”. Cabe mencionar que Ostapenko chocará, en la siguiente instancia, ante la primera preclasificada y número 1 del planeta, la polaca Iga Świątek.

La tenista cuenta con un historial de 3-0 a su favor ante la mejor raqueta del mundo, ya que viene de vencer a la italiana Jasmine Paoloni, a la rusa Elina Avanesyan y a la estadounidense Bernarda Pera, respectivamente. “Voy a jugar mi tenis y a centrarme en mí misma. Seguro que será un partido muy complicado”, aseguró la deportista.

Ostapenko avanzó a octavos de final del Abierto de los Estados Unidos. Foto: X /@5SportsNet

Sin bajar los brazos, Ostapenko afirmó: “Por otro lado, no tengo nada que perder y ya estoy en la cuarta ronda. Creo que es un buen logro, especialmente al ser a finales de año. Simplemente jugaré a mi mejor nivel”.

Sobre su nueva rival, la campeona de Roland Garros en 2017 analizó: “Iga juega de una forma muy consistente, está ganando un montón de partidos. Tampoco es fácil ser la número uno del mundo porque todo el mundo quiere ganarte. Probablemente aproveche esto”.

Para finalizar, durante la rueda de prensa, la letona también hizo mención a la polémica iniciada hace unos días por Maria Sakkari y Alexander Zverev, que se habían quejado del intenso olor a marihuana en la cancha 17 del complejo. “Con la hierba, es algo normal. Lo huelo cada partido. No es ninguna sorpresa que otros tenistas se hayan quejado de ello”, manifestó la tenista.

