Escándalo en el tenis: una exnúmero 1 del ranking ATP que dio positivo de doping fue suspendida por cuatro años

La destacada tenista rumana Simona Halep, quien en su momento ocupó el puesto número 1 en el tenis mundial y ganó dos títulos de Grand Slam, fue suspendida por un período de cuatro años debido a dos violaciones al reglamento antidopaje, según anunció la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) en un comunicado emitido el día de hoy.

La suspensión de Halep, de 31 años, ya estaba en vigor desde octubre de 2022, cuando se le impuso una suspensión provisional. La ITIA estableció que su suspensión de cuatro años se mantendrá hasta el 6 de octubre de 2026, de acuerdo con la información proporcionada por la agencia.

La primera infracción que llevó a esta sanción está relacionada con un resultado positivo por roxadustat durante el Abierto de los Estados Unidos en 2022. Roxadustat es una sustancia que estimula la producción de glóbulos rojos y se encuentra en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). La tenista dijo que la presencia de esta sustancia en su organismo fue el resultado de una contaminación accidental, posiblemente relacionada con la ingestión de un suplemento dietético. Halep insistió en su inocencia y expresósu deseo de presentar su defensa ante las autoridades antidopaje.

Simona Halep no juega desde el US Open del 2022.

La segunda violación al reglamento se refiere a irregularidades detectadas en su pasaporte biológico, un instrumento que se utiliza para rastrear cambios en los parámetros sanguíneos de un deportista a lo largo del tiempo.

“Matan no solo mi reputación, también mi carrera”, dijo Halep en mayo, añadió que vive “la peor pesadilla” y denunció “acoso” por parte de la ITIA: “Quiere probar que soy culpable de cualquier cosa que yo no he hecho”.

Simona Halep es una de las figuras más destacadas del tenis femenino, ganando títulos en eventos importantes como Roland Garros en 2018 y Wimbledon en 2019.

Su caso marca la primera vez en varios años que una jugadora de alto perfil es sancionada por dopaje en el tenis desde el caso de Maria Sharapova en 2016, cuando dio positivo por meldonium y fue suspendida por 15 meses.

