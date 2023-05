Es austríaco y viajó 40 horas hasta Mendoza para ver a su hijo jugar en el Sub 20 de Dominicana

Si hay algo que el apellido Jungbauer no tiene son raíces de República Dominicana, ni tampoco nativas de América Latina precisamente. Pero en un mundo globalizado y donde las fronteras suelen ser difusas y -muchas veces- hasta formalidades, no llama la atención entonces que Thomas Jungbauer haya sido parte de la Selección Sub 20 de República Dominicana que hoy hizo historia al jugar el primer partido de esa selección en mundiales de fútbol de la FIFA de cualquier categoría.

Con la 4 en su espalda, el defensor que se desempeña en el SPAL U18 de la Liga Italiana, jugó el partido inaugural en Mendoza y en que el combinado caribeño cayó derrotado por 2 a 1 en el debut contra Nigeria. El partido correspondió al debut del Grupo D en el Estadio Malvinas Argentinas, una de las 4 sedes del Mundial Sub 20 que se juega en Argentina.

Nigeria vs. Dominicana, el primer partido en Mendoza del Mundial SUB 20 2023. / Orlando Pelichotti (Los Andes).

Desde la platea techada del Malvinas, Jungbauer tenía hinchada propia. Porque su padre, también Thomas Jungbauer (nacido en Austria) y su madre, ella dominicana, estuvieron desde temprano en el estadio mundialista.

“Yo soy austríaco, mi esposa es dominicana y vivimos en Austria. Pero nuestro hijo juega en la Selección de República Dominicana, porque nació allí”, contó, entusiasmado, Thomas Jungbauer (padre) a Los Andes, mientras posaba con la bandera de su segundo país y al que representa su hijo.

Su esposa, y madre del defensor dominicano, en tanto, aguardaba en una de las entradas a la platea a que llegara otro nutrido grupo de hinchas dominicanos.

“Llegamos antes de ayer a Mendoza. Hicimos Austria (donde vivimos) – Ámsterdam, Ámsterdam – Buenos Aires y Buenos Aires – Mendoza. Fueron casi 40 horas de vuelo en total”, resumió Jungbauer (padre) a Los Andes en la previa al debut de la selección dominicana.

El Sub 20 dominicano hizo historia

Pese a la derrota por 2 a 1 en el primer partido por el grupo D, la selección Sub 20 de República Dominicana que está disputando el mundial en Argentina ya hizo méritos suficientes para quedar en la historia grande del fútbol de su país.

Y es que el combinado se convirtió el primero de toda la historia en jugar un Mundial FIFA.

“Esta es la primera participación de un mundial de República Dominicana en cualquiera categoría, y esta es la mejor selección. Este es el camino a seguir”, destacó, emocionado, el presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, Rubén García a Los Andes y en la previa al inolvidable debut en el estadio Malvinas Argentinas.

La Delegación de República Dominicana y el histórico debit de su selección en mundiales de FIFA / Orlando Pelichotti (Los Andes)

Además, el mandatario de la delegación caribeña se ilusionó con que este primer paso sea el inicio de una generación inolvidable. “Ya hicimos historia, estar en este mundial ya es una historia para nosotros. Marcamos un antes y un después. Realmente estoy orgulloso de Dominicana”, agregó García, quien vivió el partido en la tribuna cubierta del Malvinas junto a otros integrantes de la delegación dominicana que viajó a Mendoza.

Es austríaco y viajó 40 horas hasta Mendoza para ver a su hijo jugar en el Sub 20 de Dominicana. Foto: Los Andes,

Incluso, García y compañía celebraron con mucha efusividad y emoción el gol de penal de Edison Azcona para el 1 a 0 parcial con que Dominicana le ganaba a Nigeria durante el primer tiempo. Y no fue para menos, ya que ese gol fue el primero de los dominicanos en mundiales de FIFA.

“Para nosotros ya es una satisfacción estar acá, sobre todo en Mendoza, con tan buena bienvenida que nos ha dado la provincia. Nos sentimos muy cómodos, el clima, la gente, la calle nos ha dado un gran. Nos queda una semana para disfrutarlo, y quizás un poco más, hasta llegar a la final”, cerró el presidente de la Federación Dominicana de Fútbol con entusiasmo.