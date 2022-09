¿Va al Mundial? Enzo Fernández y su gran chance en la Selección Argentina

Enzo Fernández es uno de los jugadores que podría debutar con la camiseta de la Selección Argentina en los encuentros amistosos frente a Honduras (viernes a las 21 en Miami) y Jamaica (martes a las 21 en New Yersey).

El mediocampista de 21 años, podría ingresar desde el arranque ante Honduras en lugar de Giovani Lo Celso, quien esta en duda por que arrastra una molestias físicas. La formación titular, que no está confirmada, contará con mayoría de los jugadores habituales que Lionel Scaloni suele utilizar, pero el ex River podría ingresar y ganarle la pulseada a Alexis Mac Allister.

Thiago Almada y Enzo Fernández.

A falta de poco menos de dos meses para el inicio del Mundial de Qatar 2022, el futbolista surgido en River, de gran paso por Defensa y Justicia, tendrá la gran oportunidad de mostrarse y aspirar a colarse en la lista final de 26 jugadores que deberá presentar Scaloni para afrontar la Copa del Mundo.

Sobre esta lista, se dice que Scaloni llevaría unos 7 mediocampista y teniendo en cuenta que Leonardo Paredes, Gio Lo Celso, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Alejandro Papu Gómez son número puesto para el entrenador, el volante del Benfica deberá pelear con otros dos futbolistas por los restantes lugares. Estos jugadores son: Mac Allister, de gran presente en el Brighton inglés, y Exequiel Palacios, que no fue citado esta vez y que no puede asentarse como titular en el Bayer Leverkusen.

Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios se disputan los dos lugares disponibles del mediocampo para la lista definitiva del Mundial de Qatar 2020.

Las bajas de Scaloni para los amistosos ante Honduras y Jamaica

Lionel Scaloni planeaba poner en cancha a su once titular en el primero de los amistosos ante Honduras, pero es prácticamente un hecho que Argentina no contará con todos sus jugadores, ya que el futbolista del Tottenham, Cristian “Cuti” Romero no puede viajar al no tener renovada su visa. Lo mismo le ocurrió a Lisandro Martínez pero pudo obtenerla a última hora del miércoles y se planea que llegue a Miami durante el transcurso del jueves.

Otra de las dudas que existe por lesiones es la de Marcos Acuña, que el fin de semana no pudo terminar su partido con el Sevilla, aunque pudo entrenarse a la par del resto, pero en caso de no poder, el que dará el presente será Nicolás Tagliafico.

Por otra parte, Giovani Lo Celso se mostró recuperado y practicó a la par de sus compañeros en el predio de Inter Miami. En tanto que Franco Armani y Paulo Dybala lo hicieron de manera diferenciada, mostrando algunas molestias físicas.