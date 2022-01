Entre lágrimas: las palabras de Moreno tras ser segundo

Francisco Moreno terminó de gran forma el Dakar 2022 en Cuatriciclos, ya que ganó la última etapa que se disputó entre Bisha y Jeddah y además, finalizó como escolta en la general por detrás de Alexandre Giroud. El mendocino no pudo contener las lágrimas tras terminar la jornada.

“No puedo más, me costó mucho llegar hasta acá, gané la etapa y terminé segundo en la general. No puedo más de felicidad. Se lo quiero dedicar a toda la gente que me ayudó durante todo el año, todo el tiempo, que pusieron todo y confiaron en mí”, le expresó un emocionado Moreno a Carburando.