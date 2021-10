Entradas para Boca vs Argentinos Jr.: peñas y filiales del Interior a la espera del aumento de aforo en los estadios

Después de agotarse en un abrir y cerrar de ojos las entradas por internet, para el partido entre Boca y Argentinos Juniors, por una de las semifinales de la Copa Argentina (la otra la disputará Godoy Cruz vs Talleres en San Luis), los hinchas xeneizes esperan ansiosos por lo que el próximo lunes anuncie el Gobierno Nacional en su nuevo DNU, con respecto al aforo en los estadios. Y tomando en cuenta que para el partido de Eliminatorias en San Juan, entre Argentina y Uruguay, será del ciento por ciento; todos esperarán atento al posible 75% para este partido decisivo, clasificatorio para la Copa Libertadores 2022.

Desde las filiales de Boca en Mendoza sostuvieron que las entradas recibidas para los socios en las provincias fueron reducidas y en otros casos, nulas.

“Bosteros de Mendoza” recibió sólo 20 ingresos y son alrededor de 80 socios que aún esperan por más. “Si se amplía el aforo, esperamos que el club mande más para nosotros”, dijo Fernando Villarroel.

“Las entradas se agotaron en la venta por internet. De todas partes del país vendrán al Malvinas para este partido, después de dos años sin poder viajar y asistir a un estadio, y más a un partido como este. Se espera mucha gente de Buenos Aires, pero también de otras provincias del interior que tienen sus filiales de Boca y recibieron entradas”, dijo.

Y agregó: “Boca tiene su Departamento del Interior y trata de abastecer a todas las peñas, pero les es imposible cumplir con todos y menos cuando hay un límite por aforo. Por eso estamos a la espera del anuncio del Gobierno”.

Por su parte, Ricardo Podestá confió que la “Peña Martín Palermo” no recibió ninguna entradas aún: “A nuestra peña no nos han enviado nada y no sabemos si nos darán. Y si recibimos algunas, serían solo a socios que presenten su carnet al día. Tenemos 100 socios y todos pidieron su ticket. En la web era casi imposible comprar”.

El partido por las semifinales de la Copa Argentina se jugará el 3 de noviembre a las 21.15, en el estadio Malvinas Argentinas. De ampliarse el aforo a 70 o 75 por ciento, la vía de venta continuará siendo el sitio autoentrada.com.

Cabe recordar que las populares a la venta tienen un valor de $1500, la descubierta $3000 y la cubierta $4500. En todos los casos, con tarjeta.