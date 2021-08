Encuentro de mujeres en el Malvinas: referentes de clubes y deportes se unen por un mismo objetivo

Se llevó a cabo el Segundo Encuentro Femenino Interclubes en el salón del estadio Malvinas Argentinas, con el fin de conocer las problemáticas y posibles soluciones que se suscitan en las diferentes disciplinas que las mujeres desarrollan en la provincia de Mendoza.

Después de una ronda de presentaciones y diálogo, se expusieron las distintas realidades de las deportistas en sus clubes: desde las dificultades en el desarrollo de las categorías formativas y roles dirigenciales, a la alegría y satisfacción de poder contar con el total apoyo de sus instituciones.

Segundo Encuentro de Mujeres.

La amplitud de las diferencias en el presente de los diferentes equipos o deportes -como el futsal, hockey, handball, motocross y automovilismo, que también estuvieron representados en este encuentro-, quedó evidenciado y, por ende, se pactó la unión en el trabajo por acortar brechas y limar desventajas respecto de las oportunidades.

Como punta pie, y referencia, se puso a disposición de las presentes el primer Protocolo de Género y Diversidad de Independiente Rivadavia. Las integrantes de la Comisión de Mujeres de la institución azul se transformaron en ejemplo por el emprendimiento y efectividad de tal logro. Y ofrecieron al resto asesoramiento para poder avanzar en sus respectivos protocolos.

Encuentro de Mujeres de varios deportes, en el Malvinas.

La presidente de la Subcomisión de Fútbol femenino de la Liga Mendocina, y organizadora de los encuentros, Giuliana Díaz, fue quien abrió la charla y, posteriormente, expresó su satisfacción por lo generado en la reunión.

“Volver a juntar a todas las mujeres y no sólo de los clubes de fútbol, sino también a otros deportes, me pone muy contenta. Este segundo encuentro fue más amplio, convocamos a otras disciplinas y sacamos de esto cosas muy positivas”.

Mendoza 20 de agosto de 2021 Encuentro de Mujeres en el Estadio Malvinas Argentinas, para hablar de problemáticas de las deportistas, leyes y deportes Foto: Mariana Villa/ Los Andes

La idea es que todas “empecemos a trabajar activamente, involucrarnos más, contactar con cada referente, trabajar en las políticas en el deporte y todo lo que involucra a la mujer. Que esto se haga más grande para que si alguna necesita algo, sepa que están sus compañeras para ayudarla y empujar”, confió Díaz.

Y agregó: “Los medios de comunicación son una pata fundamental para difundir aquellas cosas que más necesitamos, para dar cuenta del trabajo que todas hacemos. Y estos encuentros también. Es aquí donde conocemos que la realidad del otro es similar a la mía, de lo difícil que nos resulta avanzar en el deporte pero que podemos encontrar ayuda, contención y asesoramiento. Todas vamos aprendiendo”.

La presidente en el fútbol femenino dijo además que su objetivo es “a futuro, poder realizar una Asociación pura y exclusivamente formada por mujeres que estén dispuestas a pelear por el deporte en general”.

La convocatoria concentró a representantes de todos los clubes que actualmente militan en el torneo de fútbol femenino de la LMF; pero, además, se hicieron presentes Maribel Giordano (presidenta de la Federación Mendocina de Motociclismo Deportivo y representante de la Confederación de Motociclismo Deportivo) y Julieta Gelvez (piloto de karting y actualmente compite en el Fórmula 3). Quienes también explicaron sus dificultades en sus deportes y tras este encuentro, se quedaron

Maribel Giordani, presidente de la Federación Mendocina de Motociclismo Deportivo (Fememod).

La medalla de bronce en el Mundial 2018 y campeona latinoamericana de enduro confió: “Es la primera reunión a la que asisto y me encantó. Es muy lindo escuchar a las chicas, la lucha que tienen en su deporte por lograr su espacio. Te hace sentir que no sos la única, que todas luchamos por la misma causa, por tener nuestro lugar, ser reconocidas dentro de las instituciones. Me sentí incluida pese a que la mayoría eran de clubes de fútbol, sobre todo cuando una de las chicas habló y se emocionó de ver que nenas de 3 y 4 años tenían su lugar en su club. Y comparto esa felicidad porque me pasa. En el motocross cada vez son más los que están aprendiendo tu deporte, en mi caso, el motociclismo. Me enorgullece de haber sido parte de este encuentro y de saber que existen más mujeres con empuje para lograr el desarrollo del deporte femenino en Mendoza”.

En tanto, la piloto de automovilismo sostuvo: “Me gustó mucho que me hayan invitado y espero que este encuentro siga convocándonos y uniéndonos porque todas estamos en la misma causa. Este encuentro me dio la oportunidad de conocer a mujeres con diferentes anécdotas y experiencias en distintos deportes, pero que todas tienen la misma necesidad de oportunidades, derechos y reconocimiento en su ámbito deportivo. Ahora sabemos que contamos con leyes que nos amparan para poder desarrollarnos en el deporte, está bien, hay requisitos y burocracia que poco ayuda, pero justamente es en estos encuentros donde hay que plantearlos para buscar soluciones. Creo que los tiempos están cambiando, en todos los ámbitos, y nosotras también. Y acá lo comprobé”.