En vivo: Gimnasia y una prueba de fuego ante San Martín de Tucumán por la Primer Nacional

Gimnasia y Esgrima, que llega entonado por los tres encuentros consecutivos sin caídas y los ocho sin que le conviertan goles, visitará el domingo desde las 17.40, en La Ciudadela, a San Martín de Tucumán, uno de los animadores del certamen. El encuentro, sin dudas el más destacado de la vigesimonovena jornada de la Primera Nacional, contará con el arbitraje del colegiado Diego Ceballos y televisación por parte de TyC Sports.

Después de esta fecha restarán ocho con 24 puntos en juego y en cada partido los equipos se juegan mucho, por entrar en el Reducido por el segundo pase a la Liga Profesional, salvarse del descenso o en la búsqueda del título y el primer ascenso.

El Lobo, con un lugar casi asegurado en la búsqueda del segundo ascenso, intentará acercarse más a un inesperado objetivo: finalizar la competencia como escolta del líder, lo que le daría la chance de disputar el Reducido desde la instancia de semifinales.

#PrimeraNacional



En las instalaciones del Sheraton hotel Tucumán el elenco dirigido por Marcogiuseppe realizó la activación previa al encuentro ante San Martín de Tucumán. pic.twitter.com/9JH9lj7bAy — Gimnasia y Esgrima (@GimnasiaMendoza) August 13, 2022

Marcogiuseppe no juega a las escondidas con el once inicial y confirmó antes de viajar a los once elegidos para iniciar el encuentro de esta tarde. La única modificación será el ingreso de Mario Galeano por Germán Rivero, en ofensiva. La determinación no sorprende y obedece a la decisión del entrenador mensana de modificar el equipo de acuerdo a las urgencias que presenta el rival de ocasión.

“Rotamos en función de lo que creemos que necesita el equipo”, dijo el entrenador hace unas semanas.

#NacionalEnTyCSports ¡Mañana! Desde las 17:40 hs, @CASMOficial y @GimnasiaMendoza disputan un partidazo en Tucumán, en un encuentro dónde ninguno quiere resignar puntos. Mirá el encuentro EN VIVO por la pantalla de @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá https://t.co/TxfQmdMxvE pic.twitter.com/WkAz93qj7u — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 13, 2022

San Martín de Tucumán se mantuvo a lo largo de las 28 fechas jugadas siempre en los primeros puestos y siendo uno de los equipos que mejor fútbol ha desplegado, pero suma once empates y eso le impidió llegar a la cima de las posiciones.

#PrimeraNacional



📍Fecha 29

⚽ San Martín de Tucumán - Gimnasia

⏰ 17.40hs

📆 Domingo 13 de agosto

📺 TyC Sports

🏟 Estadio La Ciudadela - Martín Figueroa #VamosLobo 🏁🐺 pic.twitter.com/5PGLwRMFjw — Gimnasia y Esgrima (@GimnasiaMendoza) August 13, 2022

En los últimos compromisos, el elenco rojiblanco no consigue transformar en gol todo lo que genera y eso le ha valido despilfarrar una serie de puntos que parecían en el bolsillo. “No estamos convirtiendo. Ese es un tema que debemos mejorar de cara a la parte final del campeonato”, admiten. El dato es llamativo: de los últimos cinco partidos, en cuatro San Martín no pudo quebrar el cero en el arco de enfrente (sólo a San Martín de San Juan logró marcarle goles).

Probable formación de San Martín de Tucumán vs. Gimnasia por la Primera Nacional

Nicolás Carrizo; Nicolás Sansotre, Hernán Pellerano, Hernán Lópes, Lucas Diarte; Gustavo Abregú; Rodrigo Herrera, Valentín Larralde; Federico Jourdan; Brian Andrada; Juan Miritello. DT: Pablo de Muner

Probable formación de Gimnasia vs. San Martín de Tucumán por la Primera Nacional

Tomás Giménez; Lucas Arce, Diego Mondino, Franco Meritello, Fernando Bersano; Oscar Garrido; Matiías Villarreal; Santiago Solari; Leandro Ciccolini; Mario Galeano; Matías Nouet. DT: Luca Marcogiuseppe

Estadio, hora, TV y árbitro de San Martín de Tucumán vs. Gimnasia por la Primera Nacional

Estadio: La Ciudadela.

Hora: 17.40.

TV: TyC Sports.

Árbitro: Diego Ceballos.

Seguí el minuto a minuto y todas las estadísticas de San Martín de Tucumán vs. Gimnasia y Esgrima: