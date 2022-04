En vivo: Deportivo Maipú recibe a Chacarita en Montecaseros

Este domingo desde las 14.35, el Deportivo Maipú recibe a Chacarita en una nueva fecha de la Primera Nacional. Los conducidos por Juan Manuel Sara buscarán continuar por la senda de triunfos, recordando que en la última presentación le quitó el invicto de visitante a Brown de Adrogué, agregando además que de local suma cinco partidos sin derrotas.

Habrá que ver cómo le cae el cambio de escenario para su localía, ya que no jugará en el Spertutti sino en cacha de Montecaseros. Este encuentro será televisado por TyC Sports y arbitrado por Pablo Giménez.

#PrimeraNacional 🔝 Este domingo juega el Cruzado 🎉 y lo hará junto ante su gente en Montecaseros. #DeportivoMaipú vs #Chacarita

🗓️ Dom 17/04

🕛 14.35hs

➡️ Montecaseros#SomosMaipú ⚫⚪🔴 pic.twitter.com/pM257IBcpj — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) April 13, 2022

Por su parte, Chacarita Juniors, acumula tres victorias consecutivas, y llega a Mendoza con el fin de ratificar su evidente mejora y acercarse a los primeros puestos.

Posiciones: Belgrano 25 puntos; San Martín (T) 21; Instituto 20; Brown de Adrogué 19; Chacarita y Riestra 17; Almirante Brown y Brown de Puerto Madryn 16; Deportivo Maipú (x) y Defensores de Belgrano 15; All Boys, Atlanta, Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Estudiantes (BA) y Estudiantes Río Cuarto 14; San Martín (SJ), Agropecuario y Almagro 13; Gimnasia (M) y Rafaela 12; Quilmes, Independiente Rivadavia, Morón, Nueva Chicago y Gimnasia (J) 11; Alvarado 10; Sacachispas y Flandria 9; Ferro, Temperley, Villa Dálmine y San Telmo 8; Santamarina 7; Tristán Suárez 6 (x); Güemes y Mitre 4.(x) Tienen su partido suspendido por incidentes en el primer tiempo (44m.). Ganaba Deportivo Maipú por 1-0.